Sheinbaum tiene "interés" en reunirse con Xi Jinping durante su viaje a China

Guardar

Ciudad de México, 25 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su "interés" en reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, durante el viaje que realizará a China para participar en noviembre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque aclaró que la agenda de encuentros bilaterales todavía no está definida.

“Sí, sí sería de nuestro interés y ya lo informaríamos con su tiempo”, respondió la mandataria al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en el estado de Tabasco, sobre la posibilidad de mantener un encuentro con Xi.

PUBLICIDAD

Sheinbaum, quien el pasado miércoles confirmó su asistencia a la cumbre de APEC, explicó que su decisión de acudir al evento responde a que México albergará el encuentro del foro en 2028 y es habitual que el mandatario del país que recibirá posteriormente la reunión participe en las citas previas.

“Vamos a ir a China y ya la agenda de las reuniones que tendríamos con distintos presidentes ya la daremos a conocer”, señaló.

La mandataria destacó además las “buenas relaciones” entre México y China y recordó la reciente visita a Pekín del canciller mexicano, Roberto Velasco, quien abordó con su homólogo chino asuntos comerciales y otros temas de la relación bilateral.

El acercamiento con Pekín ocurre mientras México mantiene intensas negociaciones comerciales con Estados Unidos, su principal socio, de cara a la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

Sheinbaum anunció esta semana que su Gobierno pretende aumentar las importaciones procedentes de Estados Unidos y reducir las provenientes de otros países como parte de una estrategia para disminuir el déficit comercial estadounidense, una de las principales demandas de Washington en las negociaciones.

PUBLICIDAD

Este viernes, la gobernante mexicana marcó, sin embargo, una diferencia entre ambas relaciones comerciales.

“Con Estados Unidos tenemos un acuerdo comercial de libre comercio y con China no. Hay comercio, pero no hay un acuerdo de libre comercio. Por eso, la relación en términos comerciales es distinta”, apuntó.

La relación entre México y China ha cobrado especial atención en las últimas semanas. Durante la reciente visita de Velasco a Pekín, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, afirmó que los vínculos entre ambos países “no están dirigidos contra ningún tercero” y defendió que no deberían verse afectados por factores externos. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)