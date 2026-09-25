Patronal de residencias espera que el censo sirva "para planificar las plazas que faltan" y "corregir desigualdades"

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La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha asegurado que el Censo de Centros Residenciales, presentado este jueves por el Imserso, demuestra "la transparencia del sector" y confía en que sirva "para planificar las plazas que faltan, corregir las desigualdades entre territorios y evidenciar la importancia de la colaboración público-privada".

"Este censo ofrece la fotografía más completa que hemos tenido hasta el momento del sistema residencial, y evidencia el compromiso del sector con una participación muy elevada", ha destacado la gerente de AESTE, Susana Valladolid.

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En todo caso, ha precisado que "ahora toca que el conocimiento de esos datos sirva para definir políticas eficientes que permitan planificar las plazas que se requieren y financiarlas de acuerdo con lo que realmente cuesta atender bien a las personas".

Además, ha destacado que el censo "confirma que la atención residencial a las personas mayores en España se sostiene sobre la colaboración público-privada".

Al mismo tiempo, para "seguir avanzando hacia más habitaciones individuales y centros organizados en unidades de convivencia", un "un objetivo que la patronal comparte", AESTE pide más "inversión, plazos de adaptación realistas y una financiación pública acorde a las nuevas exigencias".

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Por otro lado, reclama que el acceso a una plaza no dependa "del lugar de residencia de cada persona", algo que achaca a "la fragmentación normativa, la disparidad presupuestaria entre territorios y un sistema infrafinanciado, con tarifas públicas que no se actualizan al ritmo de los costes reales".

Por ello, defiende que la planificación vaya acompañada de "mecanismos de revisión de precios en la contratación pública y de un modelo que favorezca la libre elección de las personas y sus familias".

"Los datos muestran un sector comprometido con la calidad y con la transformación del modelo, que necesita estabilidad para seguir avanzando. Necesitamos más plazas financiadas, tarifas que respondan a los costes reales y un acuerdo de Estado que dé estabilidad al sistema durante las próximas décadas", ha subrayado la secretaria general de AESTE, Josune Ménde.

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