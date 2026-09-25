Oenegés piden a Xi liberar "presos de conciencia" en el marco de su visita a Washington

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Pekín, 25 sep (EFE).- Una treintena de organizaciones de derechos humanos, democracia y libertad religiosa pidieron al presidente chino, Xi Jinping, la liberación de "presos de conciencia" y reformas legales en una carta abierta que coincide con la visita de Estado del líder chino a Washington.

La misiva, publicada por la organización Human Rights in China, suscrita por otras 29 entidades y difundida esta semana, instó a Xi a "liberar a presos de conciencia", poner fin a la "represión transnacional" y adoptar reformas en materia de derechos humanos, en un momento de visibilidad internacional para el mandatario chino por su cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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Entre los firmantes figuran Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House, Hong Kong Watch, Safeguard Defenders, el Congreso Mundial Uigur o la Campaña Internacional por el Tíbet.

Las organizaciones afirmaron que, desde la llegada de Xi al poder a finales de 2012, han documentado lo que describen como violaciones "generalizadas y sistemáticas" de derechos humanos contra tibetanos, uigures, activistas, periodistas, abogados, líderes religiosos, feministas y defensores de derechos en China y la región semiautónoma de Hong Kong.

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La carta pide la puesta en libertad "inmediata e incondicional" de personas detenidas por motivos políticos o de conciencia, incluidas algunas con vínculos con Estados Unidos o cuya liberación ha sido reclamada por legisladores estadounidenses.

Entre los nombres mencionados figuran el magnate hongkonés de los medios Jimmy Lai, los activistas hongkoneses Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, el intelectual uigur Ilham Tohti, la académica Rahile Dawut, el periodista Dong Yuyu, el jurista Ding Jiaxi, el pastor Wang Yi, el disidente Gao Zhisheng o el undécimo Panchen Lama, Gedhun Choekyi Niyima.

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Las entidades también reclamaron a Pekín que anuncie su intención de derogar o modificar leyes aprobadas durante el mandato de Xi que, a su juicio, vulneran obligaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong de 2020 y la Ley de Unidad y Progreso Étnicos de 2026.

Asimismo, pidieron que China garantice que personas fuera del país, incluido el dalái lama, puedan viajar a territorio chino para reencontrarse con familiares o comunidades, y que la delegación china se abstenga de ejercer "represión transnacional" o represalias contra actos de protesta durante el viaje. EFE

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