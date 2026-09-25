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Madrid se prepara para una noche de adrenalina con el X-Trial el próximo 28 de noviembre

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El espectáculo del X-Trial regresa a Madrid el próximo 28 de noviembre con una noche de saltos, habilidad, emoción y acción sobre dos ruedas en el Madrid Arena, que volverá a ser el escenario de una competición espectacular que reunirá a algunos de los mejores pilotos del mundo.

El público podrá disfrutar en directo de una disciplina única, en la que los pilotos se enfrentan a obstáculos imposibles, realizan maniobras espectaculares y llevan al límite su precisión y control sobre la moto. Todo ello acompañado de música, luces y una puesta en escena pensada para convertir la competición en un auténtico espectáculo para todos los públicos.

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El 1 de octubre cambian los precios. Hasta el 30 de septiembre, las entradas podrán adquirirse al precio actual en www.xtrialmadrid.com.

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