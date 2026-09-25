Los Reyes visitarán Finlandia del 5 al 7 de octubre en una muestra del compromiso de España con su seguridad

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Los Reyes Felipe VI y Letizia llevarán a cabo una visita de Estado a Finlandia del 5 al 7 de octubre con la que además de profundizar en la relación bilateral se quiere escenificar el compromiso de España con la seguridad del Báltico y el Ártico, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El viaje, en el que estarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, será el primero desde su llegada al trono a este país. La última visita de Estado tuvo lugar en 1989 por parte de Juan Carlos I y Sofía, mientras que por parte finlandesa hay que remontarse a la realizada en 1999 por el entonces presidente, Martti Ahtisaari.

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Según ha explicado Exteriores, la visita, que incluirá paradas en Helsinki y Rovaniemi, "se enmarca en el compromiso de España con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras con un enfoque 360, incluidos el Ártico y el Báltico".

Finlandia comparte una extensa frontera con Rusia y ha sufrido varios incidentes con drones rusos así como de cortes de cables submarinos, además de experimentar la presión migratoria alentada desde la vecina Rusia y que ha llevado al país a construir una valla de 200 kilómetros para proteger mejor su frontera.

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Asimismo, la visita es una muestra de la "estrecha colaboración existente entre los dos países en los ámbitos políticos, económicos, de defensa, culturales y científicos", ha precisado el Ministerio, subrayando que constituye "una oportunidad para seguir reforzando las excelentes relaciones bilaterales" entre dos países socios en la UE y aliados en la OTAN.

El desplazamiento de los Reyes se producirá a invitación del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y, además de apostar por profundizar la relación, también pondrá el foco en "el fortalecimiento de la seguridad y la defensa integral de Europa, las cuestiones polares y del Ártico, la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania y la cooperación multilateral", ha indicado por su parte en otro comunicado la Presidencia finlandesa.

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AGENDA DE LA VISITA

La primera etapa de la visita en Helsinki, donde los Reyes serán recibidos por Stubb y su mujer en el palacio presidencial, incluirá sendos encuentros tanto con el jefe de Estado como con el jefe de Gobierno, Petteri Orpo, así como un encuentro empresarial, según la agenda adelantada por la parte finlandesa.

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Asimismo, está previsto que la Reina junto con la primera dama visiten una escuela que cuenta con un programa especial de enseñanza del español y que ambas parejas asistan a la inauguración de una exposición sobre el arquitecto Alvar Aalto y su influencia en la arquitectura española.

Para completar la visita, el 7 por la tarde, ya en Rovaniemi, capital de Laponia, Felipe VI visitará una base militar junto a Stubb en la que se encuentran desplegados efectivos de la OTAN que trabajan en la protección de este país y de la región frente a las amenazas procedentes principalmente de Rusia.

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Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la última cumbre de la OTAN en Ankara que España se sumaría a la misión aliada en Finlandia, sin que por ahora se haya concretado la contribución que se va a realizar.

La agenda la completan una visita al Museo de Ciencia del Ártico y la clausura de una jornada en la Universidad de Laponia sobre la seguridad europea y la cooperación en esta materia, según ha precisado la Presidencia finlandesa.