La OMS amplía su programa de precalificación de dispositivos médicos con anticonceptivos

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este viernes la ampliación de su programa de precalificación para incluir una gama más amplia de dispositivos médicos, como anticonceptivos y tecnologías innovadoras para la detección de la tuberculosis (TB).

Según informa la OMS, esta ampliación aumenta el número de productos "seguros, eficaces y con garantías de calidad" que cubre el programa, que ya incluye diagnósticos 'in vitro' (pruebas médicas) y dispositivos para la circuncisión masculina.

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El programa de precalificación de la organización busca garantizar que los productos sanitarios esenciales cumplan las normas internacionales de calidad, seguridad y funcionamiento para su adquisición a escala mundial. Los dispositivos médicos se evalúan mediante un proceso independiente, normalizado y transparente.

Así, los productos que cumplen los estándares exigidos se incluyen en la lista de dispositivos médicos precalificados de la OMS, que sirve como referencia fiable para los organismos de Naciones Unidas, las organizaciones de adquisición, los donantes y las autoridades nacionales.

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Con la ampliación del programa, la OMS ayudará a los países a mejorar el acceso a dispositivos médicos con garantías de calidad, como preservativos masculinos y femeninos, dispositivos intrauterinos (DIU), programas informáticos de detección asistida por ordenador para el cribado de la tuberculosis (CAD-TB) y dispositivos para la circuncisión masculina.

"Todas las personas, en todas partes, deberían poder confiar en que los dispositivos médicos son seguros, eficaces y cumplen unos elevados estándares de calidad", ha señalado la doctora Sylvie Briand, científica jefe de la OMS y directora general adjunta en funciones de Sistemas de Salud, Acceso y Datos.

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Según Briand, "al ampliar la precalificación de la OMS, se está reforzando la confianza en estos productos sanitarios esenciales y ayudando a los países a ampliar el acceso equitativo a las tecnologías que las personas necesitan para proteger y mejorar su salud".

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, Y DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS

Una parte clave de la ampliación es el traspaso a la OMS de la precalificación de preservativos masculinos y femeninos y de dispositivos intrauterinos (DIU), hasta ahora gestionada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En este contexto, la OMS explica que el acceso a preservativos y DIU con garantías de calidad es esencial para la salud sexual y reproductiva. Estos productos contribuyen a prevenir embarazos no deseados y favorecen que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre planificación familiar. Los preservativos también desempeñan un papel fundamental en la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

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Por su parte, los dispositivos para la circuncisión masculina forman ahora parte del marco general de precalificación de dispositivos médicos de la OMS, mientras que anteriormente se evaluaban mediante un proceso independiente.

La organización subraya que los dispositivos precalificados contribuyen a prestar servicios seguros y estandarizados de circuncisión médica masculina voluntaria, que pueden reducir aproximadamente un 60 por ciento el riesgo de los hombres de adquirir el VIH mediante exposición heterosexual.

La ampliación también incluye programas informáticos de detección asistida por ordenador para el cribado de la tuberculosis, incorporando así una tecnología sanitaria digital al programa de precalificación de la OMS.

Estos programas utilizan radiografías digitales de tórax y herramientas de inteligencia artificial para identificar a las personas que podrían tener tuberculosis y que necesitan someterse a pruebas adicionales. La OMS apunta que esta tecnología es especialmente importante en países con una elevada incidencia de tuberculosis, donde un cribado fiable puede contribuir a detectar la enfermedad de forma más temprana y facilitar que las personas accedan rápidamente al diagnóstico y al tratamiento.

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