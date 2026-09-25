La Fiscalía de Alemania investiga a un presunto exguardia nazi de 105 años

Guardar

La Fiscalía de la ciudad alemana de Dortmund, en el oeste del país, ha abierto este viernes una investigación contra un hombre de 105 años que, al parecer, se habría desempeñado como guardia en un campo de prisioneros de guerra del Ejército de la Alemania nazi en una región del oeste del país durante la Segunda Guerra Mundial.

La Fiscalía ha afirmado que las investigaciones buscan aclarar si participó en múltiples asesinatos. Se cree que el hombre estuvo destinado en el campo de prisioneros de guerra Stalag 326 en Stukenbrock-Senne, cerca de la ciudad de Bielefeld. El campo, ubicado a las afueras del bosque de Teutoburgo, servía principalmente para albergar a prisioneros de guerra soviéticos, quienes luego eran distribuidos para realizar trabajos forzados.

PUBLICIDAD

Las investigaciones fueron iniciadas por la Oficina Central para la Investigación de Crímenes Nacionalsocialistas en Ludwigsburg. Esta autoridad recopila y examina indicios de crímenes nazis y prepara investigaciones contra presuntos autores. En marzo, el caso fue remitido a la Fiscalía de Dortmund, la cual inició un proceso de investigación, según la Fiscalía

La Fiscalía de Dortmund, en su calidad de oficina central para la gestión de crímenes masivos del nacionalsocialismo, es responsable de este tipo de procesos en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

El asesinato y la complicidad en el asesinato no prescriben en la legislación alemana, razón por la cual aún hoy es posible que se lleven a cabo investigaciones y juicios contra personas involucradas en crímenes nazis.

Esta investigación coincide en el tiempo con la decisión del concejo municipal de la ciudad alemana de Heidenau, en el este del país, de prohibir la instalación de placas en memoria de víctimas del nazismo en las calles y fachadas. Esta decisión ha sido criticada por el artista impulsor del proyecto, Günter Demnig, de 78 años. "Tras los éxitos electorales de la AfD, era de esperarse que algo así sucediera", ha subrayado sobre el avance de la formación ultraderechista.

PUBLICIDAD

El jueves por la noche, el concejo municipal de esta ciudad cercana a Dresde aprobó por mayoría una moción en este sentido presentada por la AfD y la Unión Demócrata Cristiana (CDU), del canciller Friedrich Merz. Han alegado que muchos ciudadanos, familiares e iniciativas consideraban que esta forma de conmemorar a las víctimas del nazismo no es adecuada.

En lugar de instalar más placas conmemorativas --los llamados "Stolpersteine"-- en la acera delante de edificios en los que vivieron víctimas del Holocausto, lo que se propone es que el recuerdo de las víctimas se realice preferentemente en un cementerio de la ciudad.

PUBLICIDAD

El artista --cuyos adoquines dorados con los nombres de las víctimas, su fecha de deportación y su lugar de muerte se encuentran en una gran cantidad de ciudades alemanes-- ha rechazado la alternativa y ha afirmado que el recuerdo debe permanecer visible allí donde las personas vivieron, destacando que estos elementos conmemorativos traen de vuelta al presente los nombres de las víctimas y el pasado, y hacen que la historia sea tangible, especialmente para los jóvenes del lugar.