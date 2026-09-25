La defensa de Sancho dice que no está de acuerdo con el fallo y analiza siguientes pasos

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Koh Samui (Tailandia), 25 sep (EFE).- Ramón Chipirrás, del equipo asesor legal de Daniel Sancho en España, dijo a EFE que no están "de acuerdo con la resolución" emitida este viernes por el Tribunal Provincial de Samui (sur), que mantiene la condena de cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, desestimando los recursos presentados por ambas partes.

"Ahora no podemos decir mucho más porque tenemos que esperar al texto completo y poder analizar la resolución una vez se haya hecho la traducción. Mientras, seguimos trabajando en los siguientes pasos que hay que dar", declaró.

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Asimismo, en sintonía con las declaraciones del español, el abogado de oficio de Sancho en Tailandia, Aphichart Srinual, dijo a EFE que el equipo jurídico no descarta apelar el fallo ante el Tribunal Supremo, una decisión que tendrá "que estudiar y hablar" "para decidir si se va a recurrir o no".

"Tenemos que esperar a que la resolución del caso se publique por escrito para poder analizarla correctamente", agregó después de acudir a la sala del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), donde hoy se leyó a puerta cerrada.

El abogado tailandés añadió que el caso "probablemente todavía va para largo" y señaló, además, que "si alguna de las partes no está satisfecha con la resolución, tiene derecho a presentar un (último) recurso ante el Tribunal Supremo", tal y como contempla la ley tailandesa.

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La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se elevara el castigo a la pena capital por la "contundencia" de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bath (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebrara una nueva vista o que se repitiera el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

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El Tribunal de Apelaciones de Phuket, encargado del fallo de los recursos, desestimó las apelaciones y mantuvo "íntegramente" la sentencia de primera instancia, según un comunicado judicial.

Daniel Sancho, hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en la isla vecina de Phangan del cirujano plástico colombiano de 44 años Arrieta. EFE

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(foto)(vídeo)