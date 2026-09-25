Filipinas investiga proyectos contra inundaciones de una empresa cercana al clan Duterte

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Manila, 25 sep (EFE).- Las autoridades filipinas investigan más de medio centenar de proyectos, en su mayoría obras para prevenir inundaciones, adjudicadas a una constructora cercana a la familia del expresidente Rodrigo Duterte, otro caso que se podría sumar a la trama de corrupción que sacude al país desde hace dos años.

La Oficina Nacional de Investigación (NBI) de Filipinas elevó este vienes la cantidad de posible dinero malversado entre 2018 y 2024 por estos proyectos de 1.900 millones de pesos (casi 30,4 millones de dólares o 26,6 millones de euros) a 7.000 millones de pesos (casi 112 millones de dólares o 98,2 millones de euros).

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El director de la NBI, Melvin Matibag, precisó que al menos seis de los proyectos examinados presentaron irregularidades, en declaraciones recogidas por el diario local Inquirer.

La empresa en el centro de las pesquisas es Genesis88 Construction, dirigida por Glenn Escandor, un empresario de la ciudad de Davao al que el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022) nombró asesor presidencial de deportes en 2016.

Los lazos de Escandor con el clan Duterte alcanzan también a la actual vicepresidenta, Sara Duterte, hija de Rodrigo.

Según informó la cadena local GMA News la semana pasada, una firma del empresario investigado aportó unos 280.000 euros (317.000 dólares) en publicidad a la campaña de Sara Duterte a la vicepresidencia en 2022, elecciones que ganó.

Algunas de las obras investigadas se ubican en el primer distrito de la sureña ciudad de Davao, bastión del clan Duterte, representado en el Congreso por Paolo Duterte, hermano de la vicepresidenta.

La investigación golpea a los Duterte en un momento delicado. Sara afronta un juicio político en el Senado por supuestas amenazas al presidente y por presunta corrupción; mientras que el exdirigente se encuentra preso en La Haya donde será juzgado en noviembre por la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de crímenes de lesa humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas.

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Estos 'proyectos fantasma' de control de inundaciones se encuentran en el centro del creciente malestar social por la corrupción en Filipinas y habrían causado pérdidas al erario público por valor de 1.771 millones de euros (unos 2.041 millones de dólares) solo en los últimos dos años.

El escándalo de las obras antiinundaciones no solo salpica a los Duterte, sino también al entorno del actual presidente, Ferdinand Marcos Jr. Este mes, la Defensoría del Pueblo acusó a su primo y expresidente de la Cámara baja, Martín Romualdez, de supuesto saqueo y malversación de unos 790 millones de euros (900 millones de dólares) con estos proyectos.

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Las inundaciones son recurrentes en el archipiélago filipino, muy vulnerable ante desastres meteorológicos, donde cada año mueren cientos de personas debido a tifones. EFE