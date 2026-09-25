Colombia anuncia el racionamiento de gas natural por una falla en una planta clave

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Bogotá, 25 sep (EFE).- El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este viernes un racionamiento del suministro de gas natural, una "medida preventiva y temporal" tras una avería en la única planta de regasificación del país.

"La demanda esencial tendrá la máxima prioridad", aseguró el ministerio en un comunicado, que cita "hogares, hospitales, colegios, transporte masivo" entre los usuarios incluidos en esta categoría.

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Luego se atenderá la generación térmica, "las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías" y, por último, "los demás usuarios con contratos vigentes", según la disponibilidad.

"Debido a una condición técnica presentada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, se ha declarado un racionamiento programado de gas natural, ante la reducción temporal de la capacidad de entrega de gas importado", explicó el ministerio.

La SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (LNG) de Colombia y está situada en Cartagena (norte), aunque otra empezará a operar en noviembre en la costa del Pacífico.

Su papel es clave en la seguridad energética del país ya que actualmente alrededor del 30 % del gas que se consume en Colombia proviene del extranjero y debe pasar por esta planta.

SPEC LNG informó que las tareas de reparación llevarán siete días, hasta el 1 de octubre, y que mientras tanto la infraestructura reducirá su capacidad a 400 millones de pies cúbicos al día.

El ministerio agregó que en el momento en que se supere la falla "y se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado", se levantará el racionamiento, que en principio tiene alcance nacional.

Igualmente señaló que mantiene un "seguimiento permanente a la situación" y se comprometió a difundir "las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio". EFE