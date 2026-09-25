Aumentan a siete los muertos y a 46 los heridos por varios ataques rusos sobre Kiev

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha aumentado a siete el número de muertos este viernes a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania. Hasta el momento, hay 46 residentes heridos, 25 de los cuales se encuentran hospitalizados.

El alcalde ha lamentado la muerte de un adolescente de 14 años, después de que un dron golpeara otro edificio en Pechersk. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha confirmado que el adolescente muerto era ciudadano israelí y condena los ataques en sus redes sociales.

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Klitschko también ha confirmado que cuatro personas murieron como consecuencia del impacto de un dron contra un edificio residencial en el distrito de Solomianski. Además, un centro médico fue dañado por lo uno de los ataques.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado sus condolencias a la familia del joven fallecido y ha acusado a Rusia de llevar a cabo "un ataque absolutamente brutal y repugnante, carente de toda lógica militar", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

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Asimismo, ha alertado de la "amenaza prácticamente constante de ataques" contra el país durante la jornada, con bombardeos contra ocho de ellas, y ha afirmado que una segunda persona ha muerto en un taque contra "una sede de Correos" en la provincia de Odesa (sur).

El mandatario ha reseñado que durante los últimos días ha trasladado a sus socios que "Rusia solo intensificará sus acciones a medida que se acerque el invierno, si no se ejerce presión (contra Moscú)". "Para que la diplomacia funcione, es necesario aplicar las sanciones de Estados Unidos y reforzar las de Europa", ha sostenido.

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"Nuestros socios tienen en sus manos la clave de la paz: la paz a través de la fuerza. Los rusos deben comprender que no podrán simplemente esperar a que esto pase y que es preciso poner fin a la guerra", ha recalcado Zelenski, quien ha vuelto a dar las gracias a "todos los que están ayudando" a las autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 295 drones, antes de resaltar que 267 aparatos han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impacto en 16 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cuatro lugares.

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