Adriana Cerezo: "Quiero dedicar mi vida a intentar ser la mejor del mundo"

Guardar

La taekwondista española Adriana Cerezo aseguró que quiere dedicar su vida a intentar "ser la mejor del mundo" tras ganar este domingo el Open de Alemania, en Hamburgo, y antes de afrontar este fin de semana el Open de Polonia en Varsovia, con el objetivo de "ir sumando combates para el Grand Prix de París".

"No tengo nada aprendido ni mucho menos, aunque cada vez tengo más claro que quiero dedicar mi vida a intentar ser la mejor del mundo o intentar llegar a mi máximo nivel. Eso se traduce en darme oportunidades, hacer el trabajo que tengo que hacer, entrenar todos los días, recuperar el cuerpo y tener ilusión", reconoció sobre cuánto ha cambiado desde la medalla de plata conseguida, con 17 años, en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, en una entrevista compartida por el club Hankuk.

PUBLICIDAD

Y es que la bicampeona de Europa en 2021 y 2024 afronta este fin de semana el Abierto de Polonia, en Varsovia, con el "gran objetivo" de "ir sumando combates" para el Grand Prix de París y así clasificarse a las finales del final de temporada.

Asimismo, la de Alcalá de Henares le dio importancia al proceso de vivir su tercer ciclo olímpico consecutivo en categoría absoluta. "Es un proceso muy largo, va a haber momentos mejores y peores, pero ni cuando vaya muy bien puede parecer que ya lo hemos terminado todo, ni cuando parezca que va mal, tampoco puede parecer que se termina todo", subrayó.

PUBLICIDAD

Además, Cerezo destacó a su entrenador, Jesús Ramal, como "el mejor del mundo" en la forma eficiente de gestionar los periodos entre competiciones, ya que en un deporte como el taekwondo hay momentos en los que se encadenan muchos viajes y donde los planes de entrenamiento, tanto técnicos como tácticos, resultan fundamentales para mejorar respecto al último evento y poder aplicarlo en el siguiente.

Por último, Cerezo abordó su futuro una vez se retire de las competiciones. "No sé si seguiré ligada, pero lo que tengo claro es que quiero que, cuando termine mi carrera deportiva, no sea con un rechazo al taekwondo. El taekwondo va a estar siempre en mi vida", concluyó.

PUBLICIDAD