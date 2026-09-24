Vivas propone que "menor que llegue, menor acogido por Marruecos" y "si no tiene familia, un tutor"

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El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha urgido a buscar una salida para los menores que permanecen en Ceuta procedentes de Marruecos y ha defendido un pacto con este país y la Unión Europea.

"Menor que llegue, menor acogido por Marruecos, si hace falta con financiación de la UE, y si no tiene familia, un tutor", ha asegurado Vivas en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press quien hecho hincapié en la solidaridad demostrada por los vecinos de la ciudad autónoma. "A los ceutíes nadie nos puede dar lecciones", se ha defendido Vivas que ha recordado que en la ciudad autónoma permanecen en la actualidad más de 2.000 niños.

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La solución pasa, a su juicio, "por un acuerdo entre España y Marruecos pensando en el interés del menor, en que nadie se juegue la vida tratando de llegar", ha argumentado Vivas, que ha recordado que el país vecino es considerado seguro por la UE.

En su opinión, "éste es un asunto de carácter integral", y se ha preguntado "por qué no se aplica esta solución pensando en el interés del menor y en evitar que esto vuelva a producirse". Para Vivas, "se requieren soluciones inteligentes, estructurales y de futuro" y se trata de que "adolescentes y niños no sigan muriendo".

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