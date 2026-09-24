Un centenar de manifestantes protesta ante el premio Axel Springer a Peter Thiel en Berlín

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Berlín, 24 sep (EFE).- Un grupo de unos cien manifestantes protestaba este jueves ante la sede en Berlín del grupo editorial Axel Springer, el mayor de Europa, antes de que en una gala reciba el premio que lleva el mismo nombre de la compañía el empresario germano-estadounidense Peter Thiel.

Los manifestantes, situados frente a la sede de la compañía, habían colocado sobre una pequeña carpa el lema de la concentración "Thiel no debe pasar" y una caricatura del emprendedor, que iba a ser galardonado en un evento cuyo inicio estaba previsto a las 17.00 GMT.

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Los manifestantes reprochan a Thiel sus palabras de 2009, por las que -para él- libertad y democracia han dejado de ser "compatibles".

También critican la relación del empresario con el fondo de inversiones del hijo de Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer.

En su convocatoria, los organizadores aluden igualmente a la empresa de análisis de datos con fines de seguridad y defensa Palantir, que Thiel contribuyó a fundar.

"Cuatro policías regionales utilizan Palantir, a pesar de que el Tribunal Constitucional anuló dicha competencia en Hesse en 2023", según los manifestantes.

Thiel se encuentra en la capital berlinesa para recibir un premio con el que el año pasado se galardonó al consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y que en años anteriores recibieron otros referentes del mundo empresarial y tecnológico como el magnate Elon Musk, el presidente de la tecnológica Meta, Mark Zuckerberg, o líderes políticos como el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

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A sus 58 años, Thiel recibe el premio del mayor grupo editorial del Viejo Continente como "uno de los empresarios e inversores más influyentes de la era digital", como precisó la compañía alemana.

"Como cofundador de PayPal, contribuyó de manera decisiva a sentar las bases del sistema global de pagos digitales", de acuerdo con la empresa, que le homenajeará en un acto en el que participará Mathias Döpfner y en el que la laudatio será pronunciado por la periodista estadounidense Bari Weiss, fundadora del medio en línea The Free Press y actual redactora en jefe de CBS News.

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El grupo editorial alemán presenta el premio como un "homenaje a aquellas personalidades que, con su labor, han transformado de forma duradera la economía, la sociedad o los avances tecnológicos".

"Este galardón supone, además, un motivo para despertar la curiosidad periodística y fomentar el análisis crítico de las ideas, las convicciones y la influencia de sus galardonados", según el Grupo Axel Springer. EFE

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