Temas del día de Efe Internacional del jueves, 24 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU CHINA

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Washington - Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reúnen en la Casa Blanca después de la cita que mantuvieron en mayo en Pekín, con el objetivo de encauzar una relación lastrada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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- China confirmó este jueves que mantuvo con Estados Unidos su primer diálogo sobre inteligencia artificial (IA) dentro del mecanismo de consultas económicas y comerciales entre ambos países, aunque no aclaró si en esas conversaciones se acordó la prórroga de la tregua comercial anunciada por Washington.

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- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró en una rueda de prensa que las ventas de armas a Taiwán están condicionadas por las necesidades del país norteamericano.

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- Analistas chinos interpretaron este jueves la recepción a pie de pista de Trump a Xi y la prórroga de la tregua comercial como señales de que Washington y Pekín buscan celebrar la visita en un clima favorable, pese a las tensiones bilaterales.

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ONU ASAMBLEA GENERAL

Naciones Unidas - El conflicto palestino-israelí cobra protagonismo en la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU, con las intervenciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud Abás, esta última por videoconferencia después de que Estados Unidos le denegara los visados a él y a la delegación palestina.

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- La organización Palestinian Youth Movement convoca una manifestación en Nueva York en contra de la participación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

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- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, respondió este jueves al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por sus críticas a Israel ante la Asamblea General de la ONU y le acusó de ser un "sultán de papel".

- Netanyahu se reunirá en Nueva York con cuatro presidentes latinoamericanos.

EEUU PRENSA

Washington - La justicia estadounidense ha ordenado restablecer el acceso de las cadenas CNN, MS NOW y el periódico Politico a la Casa Blanca, tras haber sido vetados de las instalaciones oficiales por orden del presidente Donald Trump.

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MÉXICO CINE

Ciudad de México - El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ofrece un adelanto de su programación para su edición número 24 que se celebrará en el estado mexicano de Michoacán.

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián (España) - Las películas '7h40 ce matin-là', de la francesa Nicole Garcia, y 'Sants', del español Mikel Gurrea, se presentan este jueves en la competición de San Sebastián, mientras que en Horizontes Latinos participan 'Chicas tristes', de la mexicana Fernanda Tovar, y 'A Professora de Francês', del brasileño Ricardo Alves Jr.

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- La cineasta y escritora argentina Albertina Carri presenta la performance audiovisual 'Cine vivo: un artefacto' en la sección Zabaltegi.

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ADEMÁS

PAPA FRANCIA | Ciudad del Vaticano - El papa León XIV vuelve a viajar a Europa y partirá este viernes rumbo a Francia para una visita de cuatro días que lo llevará a París, Lourdes y Metz, donde le esperan multitudes, expresará su cercanía a migrantes y desfavorecidos y enviará un mensaje a Europa. (Texto)

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- Lourdes (Francia) - Lourdes prepara los últimos detalles para acoger la llegada del papa León XIV, que en su primer viaje apostólico a Francia visitará esta localidad del sur de Francia el sábado y domingo, donde destaca especialmente el encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales en la iglesia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lourdes (Francia) - A dos días de la llegada del papa León XIV a Lourdes, al sur de Francia, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra con los mosaicos de su fachada principal, obra del sacerdote esloveno Marko Rupnik, cubiertos tras las acusaciones de agresiones sexuales y psicológicas de varias personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Bangkok - El Gobierno de Australia anunció este jueves el inicio de una investigación sobre la infiltración de un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que accedió sin autorización en junio a un portal del sistema público de salud del país. (Texto)

- Enviaremos también una nota explicando lo ocurrido

AFGANISTÁN PAKISTÁN | Kabul/Islamabad - El Gobierno de Pakistán afirmó haber llevado a cabo "ataques aéreos y con drones de precisión contra 10 emplazamientos en Afganistán utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" de aeronaves no tripuladas, en medio de una escalada de hostilidades tras los bombardeos sobre Afganistán el pasado lunes. (Texto)

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- El Gobierno talibán de Afganistán confirmó este jueves la muerte de cuatro civiles en nuevos bombardeos paquistaníes durante la madrugada sobre las provincias de Kandahar, Paktia y Khost, y amenazó a Islamabad con represalias por lo que calificó de "brutal agresión".

MARRUECOS ELECCIONES |Rabat - Marruecos avanza en el escrutinio tras una jornada electoral marcada por la normalidad, y el blindaje de sus fronteras con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y en espera de que, tras la proclamación de resultados, el rey Mohamed VI convoque a quien será el encargado de formar un nuevo Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

BARACK OBAMA | Washington - Comienza la emisión de 'Un gran libro con Barack Obama', el nuevo podcast de seis episodios del expresidente de Estados Unidos centrado en la literatura que ha marcado su vida y que es uno más de los proyectos, que incluye series y documentales, que ha impulsado en los últimos años junto a su esposa Michelle Obama. (Texto) (Foto)

ARTE CONTEMPORÁNEO | Estambul - Una escultura de siete metros del español Jaume Plensa, instalada en la orilla del Cuerno de Oro, o la primera escultura realizada por el actor Jonny Depp, inspirada en un dibujo de su hijo Jack. Son dos de las piezas que se podrán contemplar en la feria de arte contemporáneo anual Contemporary Istanbul, que abre este jueves sus puertas al público. (Texto)(Foto)(Video)

NUESTROS TEMAS

BRASIL ELECCIONES | Río de Janeiro - Las mujeres representan el 52,8 % del electorado brasileño, pero su presencia en las candidaturas para las elecciones generales de octubre apenas supera un tercio, una brecha que refleja los límites de tres décadas de políticas destinadas a ampliar la participación femenina en la política del país. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Especialistas participan en la Conferencia anual Moody’s Inside LatAm México 2026 donde hablan de perspectivas de la economía mexicana. (Texto)

14:00 GMT.- Jerusalén.- PALESTINA ONU.- Por segundo año consecutivo, el presidente palestino Mahmud Abás se dirigirá a la Asamblea General de la ONU por videoconferencia, después de que Estados Unidos le denegara las visas a él y a la delegación palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- Amnistía Internacional presenta un nuevo informe que examina presuntas violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de ICE de control migratorio a gran escala en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C. (Texto) (Infografía)

15:30 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ARTESANÍA.- Diálogo en torno a la artesanía como expresión de identidad, memoria y transmisión de saberes ancestrales, con el encuentro de dos artesanas de los pueblos arhuaco de Colombia y emberá de Panamá, quienes compartirán sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre las prácticas artesanales de sus comunidades indígenas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de septiembre tras repuntar al 3,26 % en agosto. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística de México publica el indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de julio, tras el aumento interanual del 2,8 % en junio. (Texto)

18:00 GMT.- San José.- COSTA RICA GOBIERNO.- La estatal Universidad Nacional presenta los resultados de una encuesta sobre la percepción sobre la labor del Gobierno de la presidenta Laura Fernández. Universidad Nacional (Texto)

18:00 GMT.- Naciones Unidas/Jerusalén.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30 GMT- Nueva York.- CHILE VENEZUELA.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la primera reunión entre ambos luego del restablecimiento de las relaciones consulares, en agosto pasado, y bajo el contexto de la urgencia de Chile por concretar la expulsión de migrantes irregulares venezolanos del país. (Texto) (Foto) 14:30 hora de Nueva York

20:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA POBREZA.- El instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina difunde el indicador de pobreza relativo al primer semestre del año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina difunde el dato de actividad económica relativa al mes de julio. (Texto)

20:00 GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La organización Palestinian Youth Movement convoca una manifestación en Nueva York en contra de la participación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

14:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL UNIÓN EUROPEA.- El expresidente de la Comisión Europea (2004-2014) José Manuel Durão Barroso imparte la conferencia abierta “Europa y el Atlántico: algunas reflexiones para el futuro”, en la que abordará los retos y oportunidades para Europa y las relaciones transatlánticas ante las transformaciones del escenario internacional.

17:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- El magnate tecnológico estadounidense Peter Thiel recibe este jueves en Berlín el Premio Springer que otorga el grupo editorial alemán Axel Springer, en un evento para el que hay convocadas protestas de rechazo a la figura del cofundador de firmas tecnológicas como la plataforma de pago PayPal o la empresa de análisis de datos con fines de seguridad y defensa Palantir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- París.- FRANCIA MACRON.- Entrevista al presidente francés, Emmanuel Macron, en France 2 y TF1 (Texto)

Middlesbrough.- PREMIO TURNER.- Pase de prensa para ver las obras finalistas de premio Turner de arte contemporáneo. (Texto)(Foto)(Video)

Podgorica.- MONTENEGRO PARLAMENTO.- El Parlamento de Montenegro debate por propuesta de la oposición la posible destitución de su presidente, Andrija Mandic, líder del partido nacionalista de derecha Nueva Democracia Serbia (NSD), debido a sus condolencias por el fallecimiento del criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, enterrado anteriormente este mes en Belgrado. (Texto)

O.Medio

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- El Comité de Política Monetaria del Banco Central Egipcio (CBE, en inglés), se reúne para revisar los tipos de interés del país.

Doha.- CATAR EMPRENDIMIENTO.- El Congreso Mundial de Emprendimiento - Doha 2026 reúne en la capital de Catar a líderes, empresarios, inversores y expertos de más de 200 países y organizaciones de todo el mundo para abordar la situación del sector empresarial y su competitividad.

África

13:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana informa en su rueda de prensa semanal telemática del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que acumula más de 3.600 muertos y es ya el segundo peor de la historia. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN SOFTBANK.- El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank fija el precio de una emisión de bonos por 10.000 millones de dólares, destinada a financiar el próximo desembolso de su multimillonaria inversión en la firma estadounidense de inteligencia artificial OpenAI. (Texto)

Nom Pen.- CAMBOYA ESTAFAS.- Camboya acoge una conferencia internacional contra estafas digitales, días después de que Nom Pen declarara la erradicación de grandes complejos de ciberdelincuencia en el país, señalado como parte del epicentro mundial de redes criminales que operan en el Sudeste Asiático con millones de víctimas de numerosas nacionalidades.

Redacción EFE Internacional

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