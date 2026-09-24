Registrado un terremoto de magnitud 5,4 en el sureste de Turquía

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Un terremoto de magnitud 5,4 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves varias provincias situadas en el este de Turquía, según ha confirmado la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El organismo ha indicado que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 10.40 horas (hora local), con el epicentro situado en los alrededores de Karakpru, en la provincia de Sanliurfa, si bien ha afectado igualmente a las provincias de Adiyaman, Malatya, Diyarbakir y Gaziantep. El hipocentro ha estado ubicado a unos siete kilómetros de profundidad.

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"No hay informaciones sobre consecuencias adversas", ha dicho. "Los análisis sobre el terreno siguen en marcha. Trasladamos nuestros mejores deseos a los ciudadanos afectados", ha zanjado la AFAD.