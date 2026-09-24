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(Previa) España busca sellar su clasificación al Europeo Sub-21 en Finlandia

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La selección española sub-21 se enfrenta este viernes a Finlandia en el Tammelan Stadion de Tampere (17.30 horas), en la jornada 8 de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia, un partido en el que el combinado de David Gordo busca cerrar su clasificación matemática para la fase final y mantener el pleno de triunfos.

España visita Finlandia con el único objetivo de certificar matemáticamente su clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia del próximo verano. Un billete que tiene muy encarrilado después de ganar los siete primeros partidos de la fase de clasificación, en la que suma 21 puntos, cinco más que su rival, Finlandia. Así, el triunfo en tierras finesas supondría la clasificación de la 'Rojita', mientras que el empate prácticamente lo certificaría.

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No lo tendrán fácil los de David Gordo, que ya sufrieron en el encuentro de ida para llevarse la victoria. Dos goles en el descuento, el primero de Mayenda y el segundo de Gonzalo García, dieron la vuelta al gol en propia portería de Yarek Gasiorowski en un partido agónico en el Estadio Municipal de Castalia. Además, Finlandia no ha perdido ningún partido como local en la fase clasificación, en la que ha sumado 10 de 12 puntos posibles.

Ahora, España quiere sumar su novena victoria consecutiva y la quinta fuera de casa. Algo que intentará a la vez que da la alternativa a algunas de sus caras nuevas como Xavi Espart o Carlos Espí. El lateral del FC Barcelona podría ocupar el lateral diestro ante la ausencia de Iván Fresneda, que ha subido a la absoluta por la lesión de Pedro Porro, mientras que el ariete del Real Madrid, apunta a esperar su turno desde el banquillo, ya que Gonzalo García sería el '9' titular.

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El delantero del Fulham lideraría un tridente ofensivo en el que Jesús Rodríguez y Pablo García podrían ocupar las alas. Ellos tendrán la difícil tarea de perforar la meta finlandesa, algo que no ha conseguido ninguno cuatro equipos que se han enfrentado a domicilio a Finlandia en la fase de clasificación. Además, España deberá mantener a raya al ataque finlandés, que promedia más de 3,5 goles por encuentro, y en especial a Marius Soderback, máximo goleador finés con cuatro tantos.

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