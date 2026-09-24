Netanyahu arremete contra el presidente de Turquía ante la ONU: "Es un tirano"

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Naciones Unidas/Jerusalén, 24 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arremetió este jueves contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al que calificó de "tirano", y afirmó que Turquía es "el último país en convertirse en un foco de propagación de mentiras antisemitas".

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu afirmó que Erdogan "ostenta el récord mundial" de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición, "ocupa ilegalmente el norte de Chipre, miembro de la UE, y viola regularmente los derechos de Grecia, miembro de la OTAN".

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"Ahora quiere apoderarse de Siria", aseguró, pero añadió que no le "sorprende" porque "prácticamente todos los días pide la destrucción de Israel".

Netanyahu afirmó que Erdogan "dice que va a gobernar Jerusalén". "No, señor, no lo hará. Este es nuestro país, nuestra ciudad, nuestra capital eterna", añadió sobre la ciudad santa, disputada por los palestinos como capital de un futuro Estado.

"Tiranos de todo el mundo tratan de amenazarnos. Pretenden minar nuestra determinación con su campaña de mentiras. Pero, en última instancia, como en el campo de batalla, el pueblo judío prevalecerá", aseguró Netanyahu.

Las tensiones entre Turquía e Israel han ido en ascenso desde el ataque de Hamás en Israel de octubre de 2023, tras el cual Erdogan ha mostrado de forma reiterada su apoyo a los palestinos y ha denunciado la matanza de civiles en Gaza.

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