Más de 70 municipios portugueses en peligro máximo de incendio ante el regreso del calor

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Lisboa, 24 sep (EFE).- Más de 70 municipios de once distritos de Portugal continental se encuentran este jueves en peligro máximo de incendio rural, mientras las autoridades meteorológicas prevén la llegada el próximo sábado de una masa de aire cálido y seco que podría provocar una nueva ola de calor.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) también mantiene a buena parte de los restantes municipios del continente en niveles de peligro muy elevado o elevado.

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La clasificación utilizada por el organismo contempla cinco niveles, desde reducido hasta máximo, calculados en función de la temperatura, la humedad relativa, la intensidad del viento y las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas.

El riesgo podría prolongarse durante los próximos días debido a la llegada de una masa de aire cálido y seco de origen continental, impulsada por un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido hasta el golfo de Vizcaya.

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El IPMA prevé un aumento gradual de las temperaturas desde el sábado, con máximas superiores a los 30 grados en la mayor parte del territorio continental y valores cercanos a los 38 grados en algunos puntos del Alentejo y del valle del Tajo.

Las temperaturas nocturnas también subirán y podrían no bajar de los 20 grados en zonas del Alto Alentejo, Beira Baixa, el valle del Tajo y el este del Algarve.

Aunque las máximas esperadas serán inferiores a las registradas durante los episodios más extremos del verano, el IPMA advirtió de que se situarán claramente por encima de los valores habituales para la segunda mitad de septiembre.