Los Veintisiete acercan posiciones para primar la producción europea sin cerrar la puerta a terceros países

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Los países de la Unión Europea han comenzado a acercar posiciones sobre las nuevas reglas con las que Bruselas quiere favorecer que las ayudas y contratos públicos beneficien a productos fabricados en Europa, aunque siguen divididos sobre hasta qué punto debe limitarse la producción a los Veintisiete o permitir la participación de socios externos como Reino Unido, Canadá, Noruega o Japón.

"Estamos viendo algunos elementos de acuerdo en la sala y confío en que avanzaremos", ha asegurado el ministro irlandés de Empresa, Turismo y Empleo, Peter Burke, cuyo país ostenta este semestre la Presidencia de turno del Consejo de la UE, al término de la reunión que los titulares de Industria de los Veintisiete han celebrado este jueves en Bruselas para abordar, entre otros asuntos, esta cuestión.

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El debate forma parte de la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), una iniciativa con la que la UE pretende impulsar la fabricación dentro del bloque y reducir su dependencia del exterior en sectores estratégicos, utilizando para ello, entre otras herramientas, las compras y ayudas públicas.

Uno de los principales puntos todavía por resolver es hasta dónde debe llegar ese 'Made in Europe': si el dinero público debe favorecer únicamente a la producción de los Veintisiete o si también debe permitir que participen en las cadenas de suministro países aliados necesarios para fabricar determinados productos.

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La Presidencia irlandesa del Consejo, encargada de buscar un acuerdo entre los gobiernos, se ha mostrado confiada en poder utilizar los puntos en común identificados este jueves y llegar al próximo Consejo de Competitividad, previsto para el 3 de diciembre, con una vía para cerrar las diferencias.

"Confío en que lo conseguiremos porque se están perfilando algunos elementos que podemos reunir para dar forma a un nuevo texto", ha señalado Burke.

"Tenemos que seguir avanzando con nuestra agenda de descarbonización y trabajar para garantizar que Europa sea atractiva para la inversión, para la inversión extranjera directa, para las ideas y para la competitividad, teniendo siempre en cuenta a nuestros socios globales. Ese es siempre un elemento importante que tenemos que integrar", ha añadido.

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ESPAÑA BUSCA UNA VÍA INTERMEDIA

España ha tratado de situarse entre las dos posiciones con una propuesta que parte de que la producción europea debe reforzarse prioritariamente dentro de los Veintisiete, pero permite contar también con países externos en función del sector y de la relación que mantengan con la UE.

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El plan presentado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, establece así tres niveles: los Veintisiete como "núcleo duro"; el Espacio Económico Europeo y otros socios de confianza con los que exista reciprocidad; y un tercer grupo de países con los que la UE mantiene acuerdos comerciales.

La idea es que estas categorías no se apliquen de la misma manera a todos los productos, sino que la UE decida "sector por sector" cuánto debe fabricarse estrictamente dentro del bloque y qué parte puede proceder de países externos.

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"El núcleo donde tenemos que reindustrializar es la Unión Europea de los 27, pero, a la vez, de manera pragmática, analizamos la relación con diferentes países para poder generar cadenas de valor que sean resistentes", ha defendido Hereu, que ha citado a Reino Unido y Canadá entre los socios con los que Europa puede trabajar.

El Gobierno español sostiene que esta fórmula permitiría proteger la producción europea sin obligar a las empresas a prescindir de proveedores extranjeros que resultan necesarios para fabricar determinados productos, y presenta su planteamiento como una "propuesta puente" entre las capitales más enfrentadas.

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ALEMANIA E ITALIA, ABIERTOS A CONTAR CON PAÍSES ALIADOS

"El Reglamento de Aceleración Industrial debe seguir, desde nuestro punto de vista, un principio: 'Made with Europe'. Es decir, producir en Europa, pero con nuestros socios comerciales, como Noruega y Suiza, y también con países socios como Canadá", ha defendido la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche.

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Italia ha defendido una posición similar, con los Veintisiete como base de la producción, pero abierta a integrar a socios estratégicos para garantizar las cadenas de suministro.

"Creemos que hay que partir de la base industrial de los Veintisiete, con una visión inclusiva y equilibrada, tanto para garantizar las cadenas de suministro como para incluir en nuestra estrategia industrial a los socios estratégicos de nuestro continente", ha defendido el ministro italiano de Empresa, Adolfo Urso.

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FRANCIA QUIERE QUE EL DINERO PÚBLICO SE QUEDE EN EUROPA

Francia ha defendido, en cambio, una posición más restrictiva y ha insistido en que las ayudas y contratos financiados con dinero europeo deben beneficiar fundamentalmente a fábricas y trabajadores de la UE.

"El dinero público de los europeos debe ir hacia los trabajadores y hacia las fábricas europeas", ha afirmado el ministro francés de Industria, Sébastien Martin, aunque ha reconocido que muchos productos incorporan componentes fabricados fuera de la Unión y que Europa no puede prescindir completamente de ellos.

El ministro francés ha marcado especialmente distancias con Reino Unido, al recordar que el país "tomó la decisión de abandonar la Unión Europea", aunque ha admitido que Londres puede seguir participando mediante acuerdos específicos en determinadas industrias.

"Eso no significa que no discutamos, que no intercambiemos o que en determinados sectores no pueda haber acuerdos, pero, de partida, me parece que hay quienes eligieron el proyecto europeo y otros que decidieron abandonarlo", ha señalado.