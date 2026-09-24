La serie de televisión 'Midnight Diner' vuelve a un Japón cada vez más "solitario"

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Tokio, 24 sep (EFE).- La popular serie de televisión 'Shinya Shokudo', conocida en el resto del mundo como 'Midnight Diner' (cantina de medianoche), volverá este octubre tras siete años de pausa a las televisiones de un Japón cada vez más "solitario", en palabras de su actor principal, Kaoru Kobayashi.

"Si vas a un restaurante hoy en día, en vez de recibirte una persona te dicen que pidas con el teléfono móvil. Puedes pasar toda la comida sin hablar con otra persona", lamentó Kobayashi durante una rueda de prensa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ, en inglés) en Tokio.

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El actor, que ha vuelto a ponerse el delantal para la sexta temporada de la serie, dijo que esta situación le genera un sentimiento de "soledad".

"Es una situación totalmente opuesta a la que tenemos en 'Midnight Diner'", explicó Kobayashi, donde una serie de personajes, tanto regulares como clientes de paso, acuden noche tras noche a una pequeña cantina de Tokio para compartir historias y penurias mientras disfrutan de los reconfortantes platos que prepara el misterioso dueño del local.

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La serie, que comenzó a emitirse en Japón en 2009, ganó popularidad internacional a partir de 2016, cuando Netflix compró los derechos a los productores originales para desarrollar y retransmitir la cuarta y quinta temporadas.

Kobayashi reconoció que no entiende los motivos por los que una serie con una temática tan local tiene éxito fuera de Japón, pero sospecha que puede tener algo que ver precisamente con el peculiar carácter de los restaurantes japoneses.

"La gente está sentada hombro con hombro con completos desconocidos y disfrutando de una comida juntos, en una mesa con personas que no conocen. Tal vez este escenario no es tan común en otros países (...) y la gente lo encuentra inusual o interesante", explicó el actor.

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Kobayashi destacó cómo últimamente muchos turistas extranjeros van a visitar la zona de Golden Gai en Shinjuku, un laberinto de estrechos callejones repleto de bares y restaurantes diminutos.

"Es casi como algo que ha quedado atrás en estos tiempos cambiantes, algo que aún permanece, y la gente realmente busca este tipo de lugares en cierto sentido", confió.

Y a pesar de que el curso de los tiempos puede parecer inevitable, el intérprete celebra el hecho de que muchas personas continúan buscando espacios donde conectar y comer juntos de la misma manera que en el restaurante que regenta en la ficción.

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La nueva temporada, que comenzará a emitirse en Japón el 20 de octubre, no está producida por Netflix y, de momento, no se ha anunciado un acuerdo de distribución internacional. Pero los responsables del proyecto dieron a entender este jueves que pronto anunciarán los detalles de su estreno en el extranjero. EFE

(foto)(vídeo)