La Asociación de Pádel Argentino aparta a jugadora de torneo en Asunción por antisemitismo

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Buenos Aires, 24 sep (EFE).- La Asociación de Pádel Argentino (APA) apartó este jueves a la jugadora Florencia Guerra Sodero de la delegación argentina que competirá en octubre en un campeonato Panamericano de clubes en Asunción después de que esta incluyera expresiones antisemitas en una publicación en sus redes sociales.

"APA repudia en forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales desde cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero, integrante de la delegación argentina clasificada al Panamericano pádel de 'libres amateur' 2026", expresó la asociación en un comunicado.

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Con base en esto, la asociación resolvió "apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FID), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".

El comunicado fue publicado poco después de que se viralizara una publicación de Sodero en Instagram en la que celebraba su clasificación al torneo a disputarse en Paraguay del 21 al 24 de octubre de este año con un mensaje que incluía la frase "judíos: ustedes no son bienvenidos".

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Debido a las críticas recibidas, la jugadora cerró sus perfiles en redes sociales, aunque otros usuarios difundieron publicaciones anteriores con mensajes ofensivos contra los judíos.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación expresó su apoyo a la decisión de APA y afirmó que "representar a la Argentina y vestir la camiseta nacional constituye un honor y conlleva una gran responsabilidad, que exige el compromiso con los valores de respeto, inclusión e igualdad”.

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También se manifestó contra las expresiones de la jugadora el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que señaló que las mismas se producen mientras Argentina, sede de los Juegos Suramericanos 2026, "tiene puestas las miradas de los amantes del deporte en la región". EFE