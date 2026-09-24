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KuCoin incorpora la certificación CCSS de nivel 3 a su marco de seguridad multicapa, reforzando así la infraestructura de confianza para los activos digitales

PR Newswire

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 24 de septiembre de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, ha anunciado hoy que sus servicios de gestión de carteras han pasado de la certificación CCSS v8.1 Nivel 2 a la CCSS v8.1 Nivel 3: Certificación completa del sistema. Evaluada bajo el mismo marco v8.1 que su certificación anterior, esta actualización demuestra un mayor grado de madurez en materia de control en ámbitos clave como la gestión, las medidas de protección organizativas, la preparación ante incidentes y la auditabilidad.

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El nivel 3 refuerza los controles a lo largo de todo el ciclo de vida de las claves criptográficas, desde su generación y almacenamiento hasta el acceso, la copia de seguridad y la recuperación. En comparación con el Nivel 2, introduce una mayor separación de responsabilidades, controles de acceso y de personal más rigurosos, pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta ante la filtración de claves, una verificación independiente más amplia y copias de seguridad continuas de los registros operativos. En conjunto, estas medidas reducen aún más los puntos únicos de fallo y refuerzan la trazabilidad y la resiliencia.

Diseñado específicamente para sistemas de criptomonedas, el CCSS complementa las normas generales de seguridad de la información al incorporar requisitos específicos para la gestión y protección de claves criptográficas y carteras. Añade una capa de garantías propia del ecosistema cripto al marco de aseguramiento multicapa de KuCoin, que incluye SOC 2 Tipo II, que proporciona una garantía independiente sobre la eficacia operativa de los controles pertinentes; ISO/IEC 27001:2022, para la gestión de la seguridad de la información; ISO/IEC 27701:2019, para la gestión de la información sobre privacidad; ISO 22301:2019, para la continuidad del negocio; e ISO/IEC 42001:2023, para la gestión y gobernanza responsables de la IA. En conjunto, estas certificaciones establecen un marco integrado que abarca la seguridad de la información, la privacidad, la resiliencia operativa, la gobernanza de la inteligencia artificial y la protección de los activos cripto-nativos, lo que refuerza la supervisión y la rendición de cuentas en todas las operaciones de KuCoin.

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«La confianza no se consigue con una sola certificación; es un sistema que debe someterse continuamente a pruebas, validarse y mejorarse», afirmó BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. «Al pasar del nivel 2 al nivel 3, se aplican controles más rigurosos a las personas, los procesos y las tecnologías que protegen los activos digitales, desde la forma en que se prueban los procedimientos de respuesta ante la filtración de claves hasta cómo se registran y se hace posible el seguimiento de las acciones críticas. Así es como ponemos en práctica la confianza para los usuarios y las instituciones que confían en KuCoin».

Para los usuarios particulares, los controles mejorados ofrecen una mayor protección frente al acceso no autorizado, la exposición de claves y los fallos operativos. Para los clientes institucionales, la certificación ofrece pruebas independientes que pueden respaldar la diligencia debida en materia de seguridad, la evaluación de las contrapartes y los requisitos de gobernanza interna.

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Este logro refuerza la apuesta de KuCoin por la seguridad, la transparencia y la resiliencia operativa. Al combinar controles específicos para el sector de las criptomonedas con estándares reconocidos internacionalmente, KuCoin continúa reforzando la infraestructura de confianza necesaria para la adopción responsable de los activos digitales y haciendo realidad su compromiso con la confianza.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, ISO 22301:2019 e ISO/IEC 42001:2023. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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Para más información, visite www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin