Desmantelan red ligada al CJNG en Ecuador: capturan a más de 30 personas relacionadas con el tráfico de drogas

Foto: X/@JohnReimberg

Guardar

Una red criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue desmantelada en Ecuador por parte de elementos de la Policía Nacional de ese país, en coordinación con Estados Unidos, que culminó con la detención de más de 30 personas.

La acción se llevó a cabo este miércoles en un despliegue realizado en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, donde participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la organización desarticulada “no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG”, en una investigación que les tomó cerca de ocho meses.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacó que se trató de una operación en contra del grupo delictivo ecuatoriano de Los Choneros, el cual ha sido identificada por las autoridades estadounidenses como una célula con vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

PUBLICIDAD

Red estaba relacionada con el tráfico de drogas a nivel internacional

Foto: Policía Nacional de Ecuador

De acuerdo con Reimberg, la estructura criminal se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente, Daniel Noboa Azin, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Por su parte, Noboa destacó las más de 30 detenciones relacionadas con un grupo criminal vinculado al CJNG y celebró las acciones realizadas en coordinación con Estados Unidos en su país.

Foto: Policía Nacional de Ecuador