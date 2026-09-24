Estonia sanciona a los dos oligarcas afines al Kremlin que sortearon las últimas restricciones de la UE

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El Gobierno de Estonia ha firmado este jueves el decreto que reactiva sanciones a los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman, considerados cercanos al Kremlin, quienes quedaron exentos esta semana de la última ronda de penalizaciones de la Unión Europea, una decisión que fue ampliamente afeada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha anunciado la medida desde Nueva York, donde se encuentra con motivo de la apertura de la 81 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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"Ambos hombres apoyan la agresión de Rusia contra Ucrania", ha explicado en un mensaje en redes sociales el ministro estonio, quien ha hecho un llamamiento al resto de socios europeos para que tomen medidas contra ellos a nivel nacional, como ya ha planteado hacer el Gobierno lituano.

"Rusia no ha cambiado de rumbo, por lo que la presión debe aumentar, no disminuir", ha expresado Tsahkna.

Este martes, Usmanov y Fridman fueron eliminados de una lista europea formada por más de 3.000 personas y entidades sospechosas de su apoyo a Rusia, después de que Letonia el lunes echará para atrás el acuerdo al plantear objeciones a la retirada de estas dos personas.

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La salida de ambos fue reclamada por Eslovaquia y Francia, alegando motivos de seguridad nacional. París no explicó públicamente los motivos de su petición, aunque medios franceses vincularon su posición con las negociaciones para lograr la liberación de dos ciudadanos galos detenidos en Azerbaiyán.

Por su parte, la Eslovaquia del primer ministro, Robert Fico, conocido por su afinidad con el Kremlin, reclamó retirar a ambos de las sanciones.