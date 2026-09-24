El presidente de Portugal y León XIV conversan sobre la importancia del multilateralismo

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Ciudad del Vaticano, 24 sep (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, abordó con el papa León XIV en su reunión de este jueves en el Vaticano, las repercusiones de los conflictos en el mundo y la importancia del multilateralismo, según informó el Vaticano.

Seguro, quien, posteriormente, se reunió con Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, trató también en estas conversaciones "cuestiones de interés común, entre ellas la evolución socioeconómica y la promoción del bien común".

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"Se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, con especial referencia a las repercusiones de los conflictos en el mundo, a las migraciones, a la importancia del multilateralismo y del respeto del derecho internacional, así como a la urgencia de un compromiso constante en favor de la paz", se lee en el breve comunicado vaticano.

En declaraciones a los medios portugueses durante una visita a la iglesia de San Antonio de los Portugueses en Roma, el jefe de Estado adelantó que transmitiría al papa "la amistad del pueblo portugués" y renovaría la invitación para una visita a Portugal en 2027, "el año en que se celebrará el 500 aniversario de la nunciatura apostólica".

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Se trata del primer encuentro entre el actual presidente y el papa, quien recibió al predecesor de Seguro, Marcelo Reblo de Sousa, poco antes de que este dejara el cargo.

El predecesor del actual sumo pontífice, el papa Francisco, tuvo una relación especial con Portugal, país que visitó en dos ocasiones: en la primera estuvo en el santuario de Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen a los pastores, y después, en 2023, por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). EFE

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(vídeo) (foto)