El presidente de Hungría reivindica ante la ONU un "nuevo capítulo" en su país tras el fin de la era Orbán

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El presidente de Hungría, András Baka, ha reivindicado este jueves ante la Asamblea General de la ONU que su país vive "un nuevo capítulo" centrado en reconstruir la "confianza" en sus instituciones democráticas, después de que los húngaros decidiesen con su voto el pasado abril poner fin a 16 años de mandato del populista Viktor Orbán.

"Para Hungría, este es un nuevo capítulo. Ahora, el principio subyacente no es nuevo. El poder se gana la confianza cuando acepta regirse por la ley (...) El pueblo húngaro nos pidió que reconstruyéramos la confianza en el futuro. Lo haremos reconstruyendo esa confianza en nuestro país, pero también para que otros países puedan confiar en nosotros cuando su futuro esté en jaque", ha señalado durante ante la 81ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York.

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El mandatario, que prestó juramento al cargo a principios de agosto, ha asegurado que va a "proteger la Constitución, la libertad de las instituciones y la dignidad de toda la ciudadanía húngara", incluyendo a quienes apoyan al Ejecutivo de Peter Magyar, opositores y aquellos que "han perdido la confianza en la política".

"La mayoría política no se transforma en dueño de un Estado. En abril, el pueblo húngaro votó a favor de una renovación democrática y esperaban más que un cambio de gobierno. Esperaban que cambiase la vida pública. Un país en el que impera el Estado de derecho, en el que el Estado está al servicio en lugar de controlar, en el que los tribunales pueden tomar decisiones sin estar bajo presión, en el que la prensa puede cuestionar al poder y en el que el dinero de las arcas públicas se utiliza para el bien público", ha declarado.

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El también expresidente del Tribunal Supremo de Hungría ha reclamado que los responsables de "corrupción y abuso de poder" rindan cuentas, si bien ha pedido que esto no lleve a "una situación de venganza" ni al uso de la justicia como "un arma política" contra las administraciones anteriores.

"Un Estado democrático no puede rectificar los errores del pasado repitiéndolos, simplemente cambiando a quienes ocupan el poder. La ley debe regir para quienes gobernaron antes, quienes gobiernan ahora y quienes los harán a futuro", ha manifestado, antes de subrayar que Hungría es ahora un "socio fiable" de la Unión Europea, lo cual no le impide defender sus intereses nacionales.

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Para Baka, al igual que la Hungría de Orbán, "Naciones Unidas está ante una crisis de confianza", dado que "en muchas ocasiones no puede actuar cuando los estados poderosos o sus amigos incumplen las reglas".

"No podemos aplicar una regla para nuestros amigos y para otros", ha reconocido el dirigente, aunque defendiendo que "la respuesta no está en darle la espalda" a la organización multilateral y apostando por que "se necesita más" de ella.

"Tiene que poder actuar y todos tienen que poder ejercer sus derechos y principios. Hungría hará lo propio. Vamos a defender los Derechos Humanos, a apoyar las operaciones de paz y trabajar con los países del mundo para proteger a los pueblos y para lograr que la diplomacia sea el camino", ha asegurado.

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UCRANIA

Baka ha dedicado unas palabras al conflicto en Ucrania, país que "está luchando para conservar su independencia", haciendo una analogía con la Revolución húngara de 1956 contra el régimen impuesto por la Unión Soviética, un levantamiento popular que se saldó con más de 2.000 muertos y la salida del país de cientos de miles de personas.

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"La libertad que los húngaros exigieron en 1956 es aquella que debemos respaldar para Ucrania hoy (...) La paz duradera debe pasar por un respeto de la soberanía de Ucrania. Si hacerse con un territorio por la fuerza termina siendo aceptado como forma de solucionar una controversia, incluso el país más pequeño tendría motivos de preocuparse por su futuro", ha advertido. "Hungría repudia la guerra de agresión de Rusia. Ucrania tiene derecho a (...) a decidir sobre su propio designio", ha zanjado.