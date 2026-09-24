El PP culpa a la política de vivienda del Gobierno por el desahucio de Maricarmen: "El decreto no lo hubiera arreglado"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha culpado a la política del Gobierno por el desahucio a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada este miércoles de su casa en el barrio del Retiro (Madrid), y ha señalado que el último decreto de vivienda que tumbó su partido en el Congreso "no hubiera arreglado" la situación de la vecina madrileña.

Gamarra ha afeado que el presidente Pedro Sánchez "hace lo de siempre" que es "obviar que lleva ocho años gobernando" y que su Ejecutivo "ha agudizado el problema de la vivienda en España", donde se ha producido "un incremento del precio del alquiler de un 44%".

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"Por tanto, es un fracaso absoluto de su política. Esto no se puede obviar y luego, como siempre, señalar a otro y decir que esto lo arregla rápidamente cuando no es capaz de arreglar nada", ha reprochado la dirigente del PP en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press.

Gamarra ha afirmado que el decreto de vivienda que el Congreso rechazó en marzo, con los votos de PP, Vox y Junts, "no hubiera arreglado" la situación de la vecina madrileña desahuciada, porque es una medida que "está dirigida a los arrendamientos que están sujetos a la ley del 94" y no al caso de Maricarmen, como ha recordado su abogada.

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EL MINISTERIO DE VIVIENDA NO SIRVE PARA NADA

Gamarra, que ha vuelto a reprochar al Gobierno que siempre culpe a las administraciones del PP, ha defendido que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid ofrecieron una alternativa a Maricarmen y no van a "mirar hacia otro lado", si bien ha señalado que el problema de la vivienda es "mucho más profundo" y no se puede "reducir" solo a este caso.

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Ha denunciado que el Ministerio de Vivienda impulsado por Sánchez "no está sirviendo para nada", algo que, según ha recordado, lo admiten hasta sus propios socios. "Esta es la realidad. No puede ser que en el fracaso de la política de vivienda del gobierno la culpa la tenga la oposición", ha remachado, subrayando que la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles.

Dicho esto, Gamarra ha defendido un "marco nacional" que debe establecer el Ejecutivo central para que las comunidades autónomas lo desarrollen y los ayuntamientos lo apliquen en sus ciudades. A su juicio, lo que España necesita es "una política de vivienda que movilice más suelo".

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"Porque lo fundamental es que haya más vivienda para que se pueda acceder a ella y que sea a precio asequible, para que puedan acceder las clases medias y las personas con menos recursos", ha puntualizado Gamarra, que también ha cifrado en 150.000 el déficit de viviendas que "hay que afrontar" con seriedad porque "la política intervencionista del Gobierno de España está demostrando ser un fracaso".

Así, ha afirmado que es en Cataluña, con gobiernos del PSOE que han intervenido en la vivienda", donde es "mayor" el problema en comparación con otras comunidades y hay 6.000 desahucios de los 26.000 que hubo en España.