El conglomerado mexicano Femsa coloca en Suiza un bono sénior de 318,9 millones de euros a cinco años

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El conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa) ha anunciado este jueves la colocación de un bono sénior de 300 millones de francos suizos (318,9 millones de euros) a cinco años en el SIX Swiss Exchange.

Según ha explicado en un comunicado, el instrumento financiero devengará unos intereses anuales 107 puntos básicos superiores a la tasa de referencia, equivalente a un rendimiento del 1,73%. S&P Global Ratings le ha asignado al bono una solvencia de 'BBB+' y Fitch de 'A'.

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Los recursos obtenidos por Femsa serán utilizados para fines corporativos generales, mejorando su coste de financiación e incrementando su flexibilidad monetaria bajo condiciones "muy favorables".

La compañía ha recordado que la nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. Tampoco habrá ninguna venta de acciones en jurisdicciones en la que dicha propuesta, solicitud o puja sea ilegal antes de su registro o calificación bajo la legislación aplicable.

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