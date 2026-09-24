El cineasta Ah Biao reivindica en 'Border' el cine de emociones: "La historia no es importante"

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El director chino Ah Biao ha reivindicado este jueves un cine que prioriza la expresión de emociones y la exploración de las relaciones humanas frente a una narración convencional en 'Border', su primer largometraje, candidato a la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

"Mi deseo no es describir una historia, sino reflejar mis emociones. La historia y la narración no es lo importante", ha señalado el cineasta durante la presentación de la película, que surgió, según ha explicado, de las noticias y los casos sociales que fue conociendo y que le llevaron a querer convertir sus propias ideas y sensaciones en una obra cinematográfica.

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Ah Biao, que trabajó durante una década como cámara antes de dirigir este filme, ha indicado que aquella experiencia junto a otros realizadores le permitió "tener una perspectiva" sobre el cine y le impulsó a realizar una película propia. "He visto muchas películas, muchas noticias sociales, muchos casos, y me motivó para crear y reflejar en el cine mis propias ideas", ha afirmado.

El director ha subrayado que la intención de 'Border' no es desarrollar un relato cerrado, sino aproximarse a "la esencia de la persona" a través de los vínculos que esta establece consigo misma, con los demás, con el espacio y con el tiempo.

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Respecto al título del filme, Ah Biao ha precisado que la frontera a la que alude no debe entenderse tanto en un sentido geográfico como en el de los límites, divisiones y distancias que se producen entre las personas. "Es más bien la relación entre las personas, esas fronteras o divisiones que hay entre ellas, más que una frontera física", ha apuntado.

Aunque la cinta se rodó en el norte de China y en zonas próximas a Mongolia, el cineasta ha restado relevancia al lugar concreto en el que transcurre la acción. A su juicio, el espacio físico funciona como una representación de los pensamientos, ilusiones o estados mentales de los personajes, por lo que la historia "podría suceder en otros lugares".

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La productora Jenny Man Wu ha asegurado que es un "honor" presentar la obra en el certamen donostiarra y ha definido la producción como un esfuerzo colectivo para reunir personas, recursos e ideas al servicio de la propuesta del director.

"Es una película en la que hemos unido la fuerza y las ideas de muchas personas", ha señalado, al tiempo que ha resumido su labor en localizar los medios humanos y materiales necesarios para que Ah Biao pudiera llevar adelante el proyecto.

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Por su parte, el actor Han Sanming ha celebrado su primera salida de China y su primera presencia personal en el Festival de San Sebastián, pese a que otras producciones en las que participó ya habían pasado anteriormente por el certamen. El intérprete ha confesado haberse sentido "muy emocionado" al ver la reacción del público y sus aplausos tras la proyección.