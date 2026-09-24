Egipto se propone mantener el flujo de 16.000 millones de dólares en inversión extranjera

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El Cairo, 24 sep (EFE).- Egipto se propone mantener un flujo de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) durante el próximo año, apoyado en una batería de reformas para agilizar trámites, según anunció este jueves el ministro de Inversión y Comercio Exterior, Mohamed Farid.

En un encuentro con medios internacionales en El Cairo, destacó que el país se consolidó el año pasado como el primer destino de inversión en África tras captar 15.500 millones de dólares, lo que afirmó que representa el 22 % del total continental.

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Para facilitar las operaciones de capital exterior, el Gobierno lanzará en las próximas semanas una plataforma digital para que las empresas puedan realizar aumentos de capital de forma telemática, sin tener que ir presencialmente a ninguna oficina.

En su segunda fase, prevista para los próximos dos años, el Ejecutivo agrupará en esa misma plataforma la gestión de casi 500 licencias que ahora mismo exigen pasar por 92 organismos públicos diferentes.

Asimismo, el Ministerio reforzará el uso de la llamada 'Licencia Dorada' -un permiso exprés para proyectos prioritarios que permite empezar a construir y operar de inmediato- y agilizará la devolución del IVA a las empresas exportadoras, además de crear 13 nuevos laboratorios aduaneros para agilizar las inspecciones comerciales.

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En el terreno industrial, Egipto concentrará sus esfuerzos en el corredor del Canal de Suez para atraer fabricantes de vehículos eléctricos, con foco en la producción local de componentes clave como las baterías.

Respecto al comercio exterior con China -su segundo socio comercial-, el ministro aclaró que evaluarán "con cautela" y mediante un estudio conjunto cualquier posible acuerdo de aranceles cero para evitar que las importaciones chinas perjudiquen a los fabricantes egipcios.

Además, el Estado impulsará un plan para privatizar o sacar a bolsa varias empresas públicas -como la aseguradora Misr Life Insurance- y asumirá pequeñas participaciones (de entre el 10 % y el 20 %) a través de su Fondo Soberano para reducir el riesgo financiero de los inversores privados en grandes proyectos como las plantas desalinizadoras.

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Egipto atraviesa una crisis económica marcada por una deuda externa multimillonaria y las presiones inflacionarias, mientras que trata de cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acelerar sus programas de desinversión y facilitar más oportunidades al sector privado, entre otros aspectos. EFE