Detenidos tres ocupantes de un coche robado en Madrid tras una persecución de más de 100 kilómetros por Cáceres

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La Guardia Civil ha detenido este pasado martes, cerca de Guadalupe (Cáceres), a los tres ocupantes de un vehículo sustraído en Madrid tras una persecución de más de 100 kilómetros por la provincia cacereña después de repostar combustible sin abonar su importe en una estación de servicio en Sierra de Fuentes.

Así, dos hombres y una mujer han sido detenidos por los delitos de robo de vehículo, contra la seguridad vial por conducción temeraria, por atentado a agentes de la autoridad, estafa y por su implicación en otro robo en una gasolinera de Toledo la noche anterior.

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Cabe señalar que al conductor también se le considera presunto autor de un delito de conducción sin carnet, ha informado la benemérita en nota de prensa.

La Guardia Civil recibió el aviso sobre un vehículo que había abandonado una gasolinera sin realizar el correspondiente pago y, gracias a los datos facilitados por la estación de servicio, los agentes pudieron obtener la matrícula del coche y comprobar que figuraba como robado.

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La central operativa de servicios 062 de la Guardia Civil estableció un dispositivo para localizar e interceptar el vehículo, movilizando a distintas patrullas y coordinando su actuación a lo largo de varias vías de comunicación.

Durante la huida, el conductor realizó maniobras de riesgo para el resto de conductores y llegó a circular por la autovía A-5 en sentido contrario después de echar marcha atrás al encontrarse con presencia policial.

La persecución se prolongó hasta las proximidades de Guadalupe (Cáceres), donde finalmente el vehículo pudo ser interceptado.

En el momento de la detención, uno de los ocupantes se lanzó en marcha del coche e intentó ocultarse en una zona de zarzas, tras lo que tuvo que ser rescatado por los propios agentes hasta ser detenido finalmente.

Los tres ocupantes del vehículo, dos hombres y una mujer de entre 19 y 26 años de edad, fueron detenidos. Cuentan con antecedentes relacionados con hechos delictivos contra el patrimonio y, según las investigaciones realizadas hasta el momento, podrían estar relacionados con otros hechos similares.

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Entre ellos se investiga su posible participación en un robo cometido en la madrugada del 21 al 22 de septiembre en una gasolinera de la provincia de Toledo.

La Guardia Civil continúa con las actuaciones dirigidas a determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en los hechos investigados, así como su posible relación con otros delitos.