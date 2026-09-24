Despiden a un entrenador en Valladolid por mensajes racistas contra marroquíes y sudamericanos

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El Club Deportivo Juventud Rondilla ha informado este jueves, a través de sus redes sociales, de que ha rescindido el acuerdo que mantenía con uno de sus nuevos entrenadores por sus comentarios "racistas y xenófobos" vertidos en redes sociales y en los que emplea términos "explícitamente despectivos hacia la población marroquí y sudamericana".

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Junta Directiva del Club se ha reunido de "urgencia" y, ante "la extrema gravedad de las manifestaciones realizadas" por el entrenador, se ha acordado por unanimidad rescindir de forma inmediata el acuerdo que unía a ambas partes.

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Asimismo, el C.D Juventud Rondilla considera que los comentarios del entrenador "constituyen una falta muy grave" y recuerda que la Rondilla es un barrio "diverso, multicultural y acogedor" y la comunidad marroquí y sudamericana "forman parte fundamental del barrio y de la gran familia" que es el club.

En esta línea, el Club ha añadido que como entidad dedicada a la educación y formación de menores, tiene el deber de "velar por un entorno seguro, integrador y basado en el respeto mutuo" a lo que añade que no va a tolerar que personas que difunden "discursos de odio o discriminación" estén a cargo de la formación de los niños.

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