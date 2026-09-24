Comunistas rusos denuncian que les quitaron "casi medio millón de votos" en legislativas

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Moscú, 24 sep (EFE).- Los comunistas rusos denunciaron hoy que en las elecciones legislativas de la región sureña de Krasnodar, donde el partido del Kremlin ganó por mayoría, como en el resto del país, "les robaron casi medio millón de votos".

Así lo aseguró Alexandr Safrónov, secretario del comité del Partido Comunista de Rusia en Krasnodar, citado por el portal Meduza, aunque la comisión electoral dijo que en dicha región no habían tenido lugar apenas infracciones.

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Aseguró que el hecho de que la votación transcurra durante tres días allana el camino para la falsificación de los resultados de los comicios y denunció todo tipo de infracciones en los colegios de la región durante el escrutinio.

La formación oficialista, Rusia Unida (RU), logró casi el 60 % de los votos en Krasnodar -ganó por listas y en las nueve circunscripciones electorales-, mientras los comunistas fueron la segunda formación más votada con el 16 % de los sufragios.

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En Krasnodar, unas de las regiones más desarrolladas del país, votó casi el 70 % -más de 3 millones- de los electores llamados a las urnas, un 10 % más que la media nacional.

El veterano líder comunista, Guennadi Ziugánov, llamó a las autoridades "a no manipular los resultados" después de que la Comisión Electoral Central anunciara que RU había logrado la mayor victoria de su historia con 355 de 450 escaños en la Duma o cámara de diputados.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió el miércoles que las elecciones legislativas que concluyeron el domingo demostraron el apoyo mayoritario de los rusos a la guerra en Ucrania, pese a las denuncias opositoras de fraude.

"Quiero dirigirme a nuestros soldados y comandantes en el frente. Quiero que sepan, camaradas, que esta votación va por vosotros. La gente cree en vosotros, en nuestra victoria, en vuestro heroísmo y vuestra lealtad a la patria", dijo.

Putin se congratuló de la alta participación en los primeros comicios parlamentarios de la guerra: "La cifra récord de personas que acudieron a votar habla de que el pueblo ruso respalda nuestros esfuerzos dirigidos al fortalecimiento del país".

Varios activistas han solicitado autorización para celebrar el fin de semana mítines contra el fraude electoral en ciudades como San Petersburgo, Kazán, Perm o Izhevsk.

Los expertos citados por la prensa estiman que la formación oficialista, cuya intención de voto era de en torno al 34 % antes de los comicios, recibió unos 18-20 millones de votos más de los que logró realmente en las urnas.

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Tanto el único partido pacifista ruso, Yábloko, que denunció numerosas irregularidades durante los tres días de votación, como los comunistas, consideran que el resultado no refleja en ningún caso el ánimo en la sociedad, donde dos tercios de los rusos desea un pronto cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.EFE