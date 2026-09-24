Bruselas no muestra sorpresa por que drones rusos pudieran atacar España, Francia o Italia

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Bruselas, 24 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este jueves no estar "sorprendida" por informaciones sobre que drones rusos pudieran atacar el territorio de España, Francia o Italia, ya que el espacio aéreo comunitario ya ha sido violado en varias ocasiones.

"Hemos visto las informaciones y no nos sorprende en absoluto", indicó en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz comunitario Thomas Regnier.

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Regnier fue preguntado por una información que publica hoy el diario 'El Mundo' sobre una alerta de la CIA a los Gobiernos de la UE sobre la posibilidad de que Rusia lanzase desde barcos drones con 600 kilómetros de autonomía.

El portavoz precisó que la Comisión no está al corriente de una alerta concreta sobre esos posibles ataques, sino sobre las informaciones como tal.

"Sabemos que nuestro espacio aéreo está siendo puesto a prueba y que ha sido violado en varias ocasiones. Sabemos que se están produciendo varios ataques híbridos dirigidos contra muchos de nuestros Estados miembros", argumentó.

Regnier indicó que para afrontar esas amenazas el Ejecutivo comunitario ha propuesto iniciativas emblemáticas como la defensa contra drones, el escudo aéreo y el escudo espacial.

"Precisamente, para aumentar la resiliencia de nuestros Estados miembros. Así que sí, somos conscientes de ello", comentó.

En todo caso, el portavoz dejó claro que se trata de una cuestión que "compete a las autoridades nacionales", aunque la UE cuenta con un largo historial de acciones de apoyo a sus Estados miembros en caso de necesidad. EFE

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