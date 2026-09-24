Bertín Osborne revela los detalles de su vasectomía: "Eso cogió volumen y volumen... daba un poco de canguelo"

24/09/2026 Bertín Osborne EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EL HORMIGUERO

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Días después del susto de salud que sufrió Gabriela Guillén y que la llevó a Urgencias del Hospital Gregorio Marañón en ambulancia después de ser atendida en su domicilio por la Policía Nacional y por el Samur -un momento complicado sobre el que la paraguaya no ha querido entrar en detalles aunque se especula que habría sufrido un ataque de ansiedad al recibir una carta certificada relacionada con un asunto laboral-, Bertín Osborne ha reaparecido en plena forma y más bromista que nunca en 'El Hormiguero', dejando sin palabras a propios y extraños con su confesión sobre la vasectomía a la que se sometió tras convertirse en padre por séptima vez con la esteticien.

Después de comentar entre risas su diferencia de altura con Pablo Motos -"siempre que vienes al programa hay un momento patético que es el abrazo, que es horroroso, porque yo te veo venir así de grande, tú eres King Kong y yo la chica" ha comentado entre risas el presentador- y rememorar lo mal estudiante que fue y la rebeldía de su adolescencia antes de dedicarse al mundo del espectáculo, el cantante ha revelado por qué decidió someterse a una vasectomía con 70 años.

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"La capatoria. Me lo hice porque iba a tener hijos de cuatro o cinco generaciones distintas. Tengo Millenial, tengo Generacion X, Generación Z... Tenía que parar", ha asegurado divertido, confesando que tras su paso por quirófano no las tenía todas consigo y "me he hecho dos o tres análisis para comprobar que sí soy estéril", ya que tiene claro que después de Alejandra, Eugenia, Claudia -fruto de su matrimonio con Sandra Domecq-; Kike y Carlos -en común con Fabiola Martínez-; y el pequeño David (2) -con Gabriela-, no quiere volver a repetir la experiencia de la paternidad.

Como ha explicado, "me hicieron la vasectomía dormido, menos mal, porque además eran todo tíos. Cuando me puse de pie caminaba como si me acabara de bajar del caballo, porque eso cogió volumen y volumen y me pasé mes y medio enseñándoselo a todo el mundo como me había quedado". "Luego tuve un efecto secundario, que es que cuando iba al baño y apuntaba en una dirección, se me iba para la contraria" ha añadido entre risas.

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Y a pesar de que han sido numerosas las ocasiones en las que Bertín ha asegurado que está soltero y que no hay ninguna mujer en su vida, ha sorprendido al confesar que tan solo una semana después de su intervención ya "probó si eso funcionaba": "La primera erección daba un poco de canguelo porque no habían vuelto las cosas a su tamaño natural y me daba miedo hacer daño, pero lo expliqué bien y lo hice con mucho cuidadito" ha revelado con la naturalidad que le caracteriza.

Una soltería a la que no piensa renunciar, ya que como ha asegurado, es "muy complicado convivir conmigo". "Tengo muchas manías. Por ejemplo, yo escucho la radio todo el día, leo y veo la tele, todo a la vez. Me levanto todos los días a las seis de la mañana y escribo a Carlos Herrera, que está en su programa de radio. Necesito una cama solo para mí. Por todo esto es muy complicado dormir conmigo, no se puede" ha apuntado, afirmando que está feliz viviendo solo en su finca de Sevilla.

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Una entrevista en la que no ha hablado sobre Gabriela y tras la que no ha querido atender a las cámaras de Europa Press, haciendo aspavientos desde el interior de su coche a su salida de 'El Hormiguero' sin desvelar si se ha puesto en contacto con ella y si tiene en mente ir a ver a la esteticien y a su hijo aprovechando su paso por Madrid.