Aldesa se adjudica la construcción de la mayor planta solar de Costa Rica por 80 millones de euros

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El grupo español de infraestructuras y energías Aldesa se ha adjudicado el contrato de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC) de la planta fotovoltaica de Abangares (Costa Rica), la cual levantará en asociación con Ozul por 80 millones de euros.

Según la empresa propiedad al 99,87% de la estatal China Railway Construction Corporation (CRCC), se instalarán 119.028 módulos fotovoltaicos bifaciales de última generación con una capacidad instalada a 86,3 MWp. Una vez finalizado, será el mayor complejo solar de Costa Rica.

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"Este equipamiento técnico garantizará un alto rendimiento y una baja tasa de degradación operativa a largo plazo", ha explicado Aldesa sobre el proyecto, nacido de la "alianza estratégica" entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la cooperativa Coopeguanacaste.

Tras el inicio de los primeros trabajos sobre el terreno, se prevé que la planta solar entre en funcionamiento en agosto de 2028. Con esta adjudicación, Aldesa pretende consolidar su huella internacional y convertirse en un "actor clave" de la transición energética en Centroamérica.

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Aldesa ha indicado que la nueva central responde a la "necesidad urgente" de mitigar los efectos del cambio climático sobre la producción eléctrica costarricense, históricamente dependiente de una generación hidroeléctrica vulnerable a la disminución de precipitaciones durante las épocas de sequía.

En este sentido, Abangares se encuentra en la provincia de Guanacaste, una de las zonas de mayor potencial solar del país. La energía comercializada se dividirá a partes iguales entre la red de Coopeguanacaste y los clientes del ICE.