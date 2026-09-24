Agencias

Abás pide acelerar el plan para Gaza para evitar el estancamiento de la transición

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Naciones Unidas/Jerusalén, 24 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, pidió este jueves ante la ONU acelerar el plan de paz para Gaza auspiciado por Estados Unidos que está a punto de cumplir un año, para que "la fase de transición no se convierta en una situación permanente", sin "plazos concretos" ni "horizonte político".

Durante su discurso pregrabado ante la Asamblea General debido al veto estadounidense, Abás recordó que la segunda fase del plan no se ha empezado a aplicar e instó a la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino y a que se empiece la reconstrucción. "Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno", recalcó. EFE

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