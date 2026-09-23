VÍDEO: El Rey inaugura entre aplausos la nueva temporada del Teatro Real, que arranca con 'Manon Lescaut'

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El Rey Felipe VI ha presidido de nuevo el estreno de la nueva temporada del Teatro Real, que arranca con la ópera 'Manon Lescaut' de Giacomo Puccini, que ha estado 102 años ausente de su escenario.

Este año la Reina se encuentra en Bélgica para participar en el acto central del 'Día Mundial de la investigación en cáncer 2026' en la sede de la Sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer. En 2025 no acudieron a la apertura de la temporada ninguno de los dos monarcas, pero en 2024 presidieron por sexto año consecutivo el acto.

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Entre vítores y aplausos, el monarca ha sido recibido, hacia las 19.15 horas, por decenas de personas que aguardaban en la Plaza de Oriente frente al Teatro Real para corear los tradicionales 'Viva el Rey'.

Ya a la entrada del Teatro Real, Felipe VI ha saludado a la comitiva que les esperaba, encabezada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con responsables del teatro, como su presidente, Gregorio Marañón.

Cuando el Rey ha hecho acto de presencia en el palco real, ha sonado el himno de España, seguido de varios minuto de aplausos, con el público puesto en pie.

La presencia de los Reyes en la apertura de curso del Teatro Real es habitual, salvo tres precedentes inusuales: la ausencia en 2014 tras la proclamación de Felipe VI como monarca, en 2017 por la situación política que se vivía en Cataluña y en 2025, cuando anunciaron que cedían su palco real a organizaciones sociales y colectivos de la sociedad civil para funciones sin uso oficial.

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La ópera que abre la temporada 2026/2027 del Teatro Real, 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, lleva a las tablas la novela de Abate Prévost, publicada en 1731 y que inspiró tres óperas anteriores a la de Puccini.

Así, Felipe VI presiden el estreno de esta ópera interpretada por el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, bajo la dirección musical de Nicola Luisotti --que inaugura una temporada del Real por tercera vez-- y la puesta en escena de Carlos Wagner, que debuta en el Real.

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'Manon Lescaut' es una nueva producción de cuatro actos con tinte de época y un reparto de voces entre las que se encuentran Sondra Radvanovsky, Lucas Meachem, Michael Fabiano, Pietro Spagnoli o Alejandro del Cerro.

La pieza aposta por abordar desde una "mirada feminista" la vida de Manon Lescaut, una joven que se aprovecha de sus relaciones licenciosas con hombres pudientes para financiar una vida económicamente desahogada con su verdadero amor Des Grieux, incapaz de entenderla y sometido por su pasión hasta el desenlace fatal.

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La ópera cuenta con un libreto en el que participaron varios autores, dejando la trama con elipsis y saltos narrativos que, sin embargo, ensambla la poderosa música de Puccini.

La producción --que evoluciona desde el neorrealismo a la abstracción-- se desarrolla sobre una estructura circular, una especie de carrusel de la vida en la que el tiovivo del primer acto da lugar a la intimidad de un boudoir, en el segundo; a la soledad de una cárcel, en el tercero, y a un descampado fantasmal en el final de la ópera.

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