Un ultra británico acuchilla un bote inflable de inmigrantes con una persona a bordo

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Londres, 23 sep (EFE).- Un ultraderechista británico contrario a la inmigración se grabó este martes mientras acuchillaba una lancha neumática usada por los inmigrantes llegados desde costas francesas.

Daniel Thomas, alias Danny Tommo, colgó en su canal en YouTube las imágenes en las que se ve cómo se acerca a un bote salvavidas y grita: "Esto no es Francia, esto es Inglaterra. ¡Salid del bote! Aún estáis a tiempo", mientras raja con una navaja la lancha neumática.

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En el interior ya no se encontraban los presuntos inmigrantes -aún se ven varias de sus pertenencias que habían dejado a bordo-, pero sí había al menos un voluntario de una organización de rescate, quien tuvo tiempo de ser asistido por otros colegas.

Daniel Thomas lleva varios días filmando protestas antimigratorias en las costas inglesas: sus aliados se suelen dar cita en puertos donde sospechan que se espera la llegada de botes neumáticos con inmigrantes y tratan de impedir o dificultar su desembarco.

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La pasada noche, por ejemplo, se concentraron en el puerto de Gosport, al que tenía previsto llegar un bote con 51 personas, pero ante el clima creado los inmigrantes optaron por desviar su trayecto y desembarcar en Dover, lo que alargó su viaje hasta 33 horas, según relata hoy la BBC.

El barco ya había sido detectado el lunes por la tarde en las costas francesas de Normandía y conminado a regresar a tierra, pero sus ocupantes se negaron y mostraron su determinación a llegar a territorio inglés, según la versión de los guardacostas franceses que recoge la BBC.

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El actual gobierno laborista de Andy Burnham, así como su predecesor que encabezaba Keir Starmer, hizo de la lucha contra la inmigración ilegal uno de sus ejes, con notable éxito pues llegó a reducir a la mitad las llegadas clandestinas.

Sin embargo, la cuestión se ha convertido en uno de los asuntos políticamente más incendiarios del panorama político inglés y es opinión unánime que está dando alas a los movimientos más ultraderechistas. EFE