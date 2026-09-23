Taylor Swift lanzará nuevos sencillos en 'The Life of a Showgirl: The Encore'

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 sep (EFE).- Taylor Swift anunció este miércoles que lanzará cuatro canciones nuevas en el álbum extendido 'The Life of a Showgirl: The Encore', que estará disponible el viernes 25 de septiembre.

En redes sociales, Swift compartió una fotografía en la que aparece con un vestido dorado y tacones altos frente a un telón de teatro, acompañada del nombre del álbum en color naranja, uno de los elementos que caracterizó el concepto visual de 'The Life of a Showgirl' (2025).

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La cantante también explicó que escribió las canciones en un viaje a Suecia en el que buscaba celebrar con sus colaboradores Max Martin y Shellback, que su álbum había tenido el mejor debut de la historia para un disco.

"En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones", apuntó.

"Espero que les encanten, porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos", añadió.

Un día antes la intérprete de 'Blank Space' había sorprendido a sus seguidores con una cuenta regresiva que anticipaba el lanzamiento del sencillo 'Patient Zero' para el mismo viernes.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo 'Patient Zero' saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la cantante en Instagram acompañado de una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se recarga en la pared.

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Swift protagonizó un sketch de comedia de 'Law & Order' en la última edición de los premios Emmy, en los que supuestamente dejó pistas ocultas para sus seguidores, además de una serie de palabras sospechosas para descifrar: Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur.

Fue precisamente a partir de este acróstico y de la temática teatral del sketch que sus seguidores en redes sociales comenzaron a atar cabos, anticipando que el nuevo proyecto de la cantante llevaría por nombre 'Encore'.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026.

Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop. EFE