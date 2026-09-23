Sánchez respalda a Hernández de Cos como futuro presidente del Banco Central Europeo

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Nueva York/Madrid, 23 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que "sería muy positivo" contar con alguien como el expresidente del Banco de España Pablo Hernández de Cos al frente del Banco Central Europeo (BCE).

En una entrevista para el canal de televisión de Bloomberg, Sánchez ha señalado que Hernández de Cos ha sido "un presidente excepcional" y que "posee el liderazgo, así como la capacidad y los conocimientos necesarios" para ocupar el puesto.

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El presidente ha explicado que es un asunto que "debemos tratar con el resto de los Estados miembros de la zona euro".

En el caso de que Hernández de Cos fuera elegido como presidente del BCE, "sería la primera vez que España lideraría esta institución tan importante en momentos tan complejos y difíciles", ha dicho.

La renovación de la presidencia del BCE, que actualmente ocupa la francesa Christine Lagarde, se deberá producir antes de octubre de 2027.

Desde mayo de 2026, cuando acabó el mandato de Luis de Guindos como vicepresidente, España no cuenta con ninguna posición en el máximo órgano de gobierno de la institución. EFE