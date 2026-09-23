Noboa propone en la ONU rastrear fondos y compartir información contra crimen organizado

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Naciones Unidas/Guayaquil (Ecuador), 23 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se implemente un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos, que se refuerce el intercambio de información sobre estos grupos y que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad.

"Ningún Estado derrota solo un enemigo que no reconoce fronteras. Las armas que llegan a nuestras calles cruzaron varios países, el dinero que financia a las mafias se lava lejos de donde se comete el crimen, las rutas del narcotráfico, de la trata de personas y de la minería ilegal atraviesan continentes. Los criminales ya globalizaron su cooperación", dijo Noboa en su discurso ante la 81.ª Asamblea General.

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El mandatario ecuatoriano, que en 2024 le declaró la "guerra" a una veintena de grupos criminales que operan en el país y los denominó como "terroristas", aseguró que era "inadmisible" que estas bandas "cooperen entre sí con mayor eficacia que los Estados".

"Esa es la realidad que las Naciones Unidas deben reconocer y asumir", añadió.

Noboa afirmó que la lucha contra el crimen organizado ya ha dejado de ser "un asunto interno" de los países para convertirse en "una amenaza para la paz y la seguridad internacional".

Por esa razón, dijo, llevó a la ONU tres propuestas de "acciones concretas" que "Ecuador está dispuesto a impulsar junto a todos los países que quieran sumarse", y habló sobre los mecanismos para rastrear fondos e intercambiar información entre países.

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"No pedimos que otros actúen en lugar de los Estados, pedimos cooperación solicitada con pleno respeto a la soberanía de cada nación y con resultados que se puedan medir", dijo el mandatario, que ha sido cuestionado por grupos de oposición y defensores de los derechos humanos sobre el alcance de las operaciones militares que Estados Unidos está realizando en territorio ecuatoriano.

Sobre esas y otras críticas, lamentó que muy pocas sean "sobre la cantidad de víctimas" que ha dejado la disputa entre bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino y que ha llevado al país a liderar el índice de homicidios en la región.

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Noboa también aseguró que el crimen organizado estaba perjudicando a la naturaleza y puso como ejemplo a las Islas Galápagos, que están siendo "amenazadas por redes de pesca ilegal que operan con la misma logística y las mismas finanzas que otros delitos organizados", y a la Amazonía, cuyos bosques, indicó, son destruidos por la minería ilegal.

"Las mafias ya se coordinaron. Nos toca a nosotros hacer lo mejor. Ecuador viene a esta Asamblea a defender soluciones colectivas, porque ningún país puede construir por sí solo un futuro seguro, próspero y sostenible y porque cuando la cooperación internacional funciona, todos somos más fuertes", concluyó. EFE

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