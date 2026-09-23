El veto a la argentina Ariana Harwicz en España por apoyar a Israel revuelve a la cultura

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- El veto a la escritora argentina Ariana Harwicz en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh de la ciudad española de Granada por su apoyo público a Israel ha revuelto al mundo de la cultura, con mensajes cruzados entre quienes la apoyan y los que defienden su cancelación.

La escritora hizo pública el pasado viernes la cancelación de su participación en el festival a través de un mensaje en la red social X y, desde entonces, los mensajes de apoyo y censura a la autora se han sucedido, los más recientes este miércoles, cuando más de 350 personalidades de la cultura expresaron su rechazo al veto.

PUBLICIDAD

La dirección del festival, que arrancó este pasado lunes y se prolongará hasta el domingo, canceló la participación de la autora de 'Matate, amor', prevista para el 26 de septiembre, porque, según Harwicz, le comunicaron que no podían garantizar su seguridad ante la presión de grupos de apoyo a Palestina que solicitaron el veto, pues la argentina se opone al boicot cultural contra Israel.

"Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes", escribió la autora en X.

PUBLICIDAD

La Red Universitaria por Palestina de Granada, de quien partió la petición del veto, informó el pasado día 17 de su petición a la organización del festival para que reconsiderara la participación de Harwicz "por sus posicionamientos públicos sobre Israel, Palestina y el boicot cultural, y que explicara sus criterios".

El correo enviado, asegura la Red, no contenía "amenazas ni convocatorias" de manifestaciones, por lo que rechazó las acusaciones de antisemitismo y de suponer un riesgo para la seguridad de la autora.

La plataforma mantuvo que no atacó a nadie por su origen ni su religión, sino que criticó posicionamientos públicos y rechazó "cualquier forma de racismo y discriminación".

Para ello, citó algunas publicaciones de Harwicz en su perfil de X, como una del 5 de septiembre de 2025 en la que Harwicz escribió: "Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel".

PUBLICIDAD

Un grupo de escritoras latinoamericanas, entre ellas la peruana Gabriela Wiener, la chilena Lina Meruane, la mexicana Brenda Navarro o la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, difundieron el pasado lunes un comunicado en apoyo de la Red Universitaria y a favor de la cancelación de Harwick del festival.

"La libertad de expresión es un valor central de la vida en sociedad pero dicha libertad tiene límites tipificados por ley: la injuria, la difamación y la incitación al odio, entre otras", señalaron.

Reprocharon a la autora de 'Perder el juicio' declaraciones en las que describió el boicot a Israel como "ataque antisemita" y a quienes hablan de genocidio como "víctimas de extorsión ideológica".

Entre los que han mostrado su apoyo a Harwick se encuentras más de 350 personalidades de la cultura, entre ellas Fernando Savater, Piedad Bonnett, Óscar Tusquets, Andrés Trapiello, Cayetana Álvarez de Toledo y María Negroni, que suscribieron hoy un manifiesto contra su exclusión del festival español.

PUBLICIDAD

La declaración, difundida en un comunicado por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), defiende la libertad de expresión y el pluralismo y rechaza que las posiciones públicas de un autor sean motivo para excluirlo de un encuentro cultural.

"Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas", sostiene el manifiesto, en el que sus impulsores advierten de que "defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica".

PUBLICIDAD

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) condenó el lunes la cancelación de la autora y llamó a los responsables a explicar las circunstancias que llevaron a adoptar la decisión.

"Nos sorprende que ante unos hechos de esta naturaleza no se hayan pronunciado públicamente algunas de las entidades importantes en el mundo de la cultura que figuran como colaboradoras del festival, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Tres Culturas, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española", señalaron.

PUBLICIDAD

Frente a esta decisión, los firmantes reivindican el debate como respuesta a la discrepancia y no "la exclusión del programa".

La propia Universidad de Granada manifestó el fin de semana que la decisión de retirar la invitación a Harwicz fue de la dirección del festival y que la institución académica, abierta al "pensamiento crítico", no la compartía. EFE