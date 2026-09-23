El escocés Andy Murray disputará el Rafa Nadal Academy Slam

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El exnúmero uno del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam, Andy Murray, será el capitán del equipo que se enfrentará al formado por Rafa Nadal el próximo 3 de octubre en la Rafa Nadal Academy de Manacor, con motivo del décimo aniversario de la Academia.

El propio Rafa Nadal ha desvelado, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el nombre del primer jugador confirmado para el Rafa Nadal Academy Slam. En el vídeo, Rafa invita personalmente a Murray a regresar a la Academia en Mallorca: "Sé que has estado practicando mucho, casi como un profesional. Yo no puedo practicar tanto como tú, pero creo que todavía puedo ser competitivo".

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El manacorí le reta a "reunir a algunos de sus amigos" para enfrentarlos a los suyos. "Podemos hacer una competición por equipos aquí, en la Academia, para celebrar el décimo aniversario. Sería fantástico para todos los que estamos aquí en la Academia poder darte de nuevo la bienvenida", concluye Rafa en su mensaje a Murray.

Esta será la tercera vez que Murray visite la Academia tras hacerlo en 2016 durante una sesión de entrenamiento y repetir en 2019, esta vez, para disputar el Rafa Nadal Open de 2019.

El escocés ejercerá como capitán del Team Murray, que se enfrentará al Team Rafa, en una jornada que volverá a reunir sobre la pista a dos de los grandes protagonistas de una de las generaciones más importantes de la historia del tenis.

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Rafa y Murray se reencontrarán en una pista más de diez años después de su último enfrentamiento, disputado en las semifinales del Mutua Madrid Open de 2016. A lo largo de sus carreras protagonizaron numerosos duelos en algunos de los principales torneos del circuito y ahora volverán a compartir protagonismo en un contexto muy diferente: la celebración de los primeros diez años de la Rafa Nadal Academy.