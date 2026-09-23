Doodle de Google rinde tributo al arte pop latino en Mes de la Herencia Hispana

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Nueva York, 23 sep (EFE).- Google celebra el Mes de la Herencia Hispana con un Doodle que este miércoles rinde tributo al arte del pop latino y también publicó una lista de 100 reproducciones de éxitos en este género en la voz de reconocidas figuras latinas que encabeza "Conga" de Miami Sound Machine y Gloria Estefan, que se convirtió en un éxito mundial a mediados de los 80.

La página principal hoy en Google muestra el nombre en tono rosado y morado con luces que encienden y apagan sin parar, y entre éstas un bongó, uno de los instrumentos de percusión emblemático de la música latina, y una trompeta, adoptada por los géneros latinos.

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De acuerdo con un comunicado de la plataforma, cada semana del Mes de la Herencia Hispana, Google TV compartirá nuevas colecciones seleccionadas que exploran cuatro temas: Ritmos (éxitos atemporales y modernos de YouTube Music), Historias (telenovelas nostálgicas y nuevas), Conexiones (noticias en vivo en español) e Inspiración (películas de los mejores talentos latinos).

Google Play Libros presentará colecciones seleccionadas de libros de las reconocidas autoras Reyna Grande de México, y la estadounidense Samantha Saldívar y en los canales sociales de YouTube, presentarán a creadores y artistas latinos que comparten sus perspectivas, señala el comunicado.

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En la lista de reproducciones, "una muestra de las canciones más grandes de la historia de la música latina" ocupa el segundo lugar 'Amor prohibido' de Selena, seguido por 'Hips Don't Lie (con Wyclef Jean) de Shakira, 'El amor de su vida' del Grupo Frontera y Grupo Firme, y 'Si antes te hubiera conocido' de Karol G.

La lista incluye a Luis Fonsi y Daddy Yankee con 'Despacito', Maluma, Rocío Dúrcal, Bad Bunny, Aventura, Ozuna, Luis Miguel, Maná, Rosalía, Calle 13 y Jarabe de Palo, entre otras estrellas.EFE

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