Detienen en México por extorsión y delitos contra la seguridad al alcalde de Juchitán

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- Autoridades mexicanas arrestaron este miércoles a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, en el sureño estado de Oaxaca, y a un hombre identificado como alias La Parca, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de las detenciones en sus redes sociales y señaló que los dos están relacionados con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

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Las investigaciones también los vinculan con “esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región”, aunque el funcionario no precisó de qué organización se trata ni detalló el papel que presuntamente desempeñaba cada uno.

Sánchez Altamirano, militante del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), gobierna Juchitán para el periodo 2025-2027, después de haber asumido por primera vez la alcaldía en 2022 como sustituto de Emilio Montero Pérez y posteriormente ganar la elección municipal de 2024.

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La captura ocurre en medio de una estrategia de seguridad desplegada desde abril en Juchitán, uno de los principales municipios del Istmo de Tehuantepec, ante la incidencia de delitos como homicidio, extorsión y narcomenudeo.

En abril pasado, la Fiscalía de Oaxaca identificó precisamente esos tres delitos entre los de mayor impacto en el municipio y señaló que grupos criminales habían incorporado incluso a menores de edad en actividades como vigilancia, extorsión y sicariato.

Como parte del denominado Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, autoridades estatales reportaron en julio 219 detenciones, 35 armas de fuego aseguradas y más de 3.600 dosis de drogas decomisadas.

El propio Sánchez Altamirano había participado junto con autoridades estatales y federales en acciones de esa estrategia de pacificación y seguridad en el municipio.

García Harfuch agregó que, como parte de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con el caso, sin precisar montos ni el número de afectados.

Asimismo, afirmó que las investigaciones y operaciones continuarán para desarticular por completo la estructura criminal y detener a otros posibles implicados.

En el operativo participaron las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad, además de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y autoridades de Oaxaca. EFE