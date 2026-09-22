Rafael Tarradas celebra su nueva novela rodeado de amigos como Sonsoles Ónega, Cari Lapique y Laura Sánchez

19/04/2026 Cari Lapique, Sonsoles Ónega y Laura Sánchez, entre los rostros conocidos que han acompañado a Rafael Tarradas en la celebración de su nueva novela. Rafael Tarradas ha querido celebrar por todo lo alto la publicación de su nueva novela y lo ha hecho rodeado de algunos de sus grandes amigos. El escritor ha organizado una íntima cena en su residencia habitual de Madrid a la que no han faltado numerosos rostros conocidos de la crónica social, que han querido acompañarle en una noche tan especial. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Rafael Tarradas ha querido celebrar por todo lo alto la publicación de su nueva novela y lo ha hecho rodeado de algunos de sus grandes amigos. El escritor ha organizado una íntima cena en su residencia habitual de Madrid a la que no han faltado numerosos rostros conocidos de la crónica social, que han querido acompañarle en una noche tan especial.

Entre los asistentes se encontraban Laura Sánchez, Sonsoles Ónega, Cruz Sánchez Lara, Lidia Torrent, Fabiola Martínez y una sonriente Cari Lapique, además del empresario Antonio Matos, que se encargó personalmente de supervisar todos los detalles del catering antes de comenzar la celebración. Una cita en la que la amistad y la literatura se convirtieron en los grandes protagonistas.

PUBLICIDAD

Laura Sánchez llegaba con muchas ganas de reencontrarse con su amigo, aunque reconocía entre risas que todavía no había tenido tiempo de leer su nueva novela: "No me ha dado tiempo de leerme la novela, tengo que confesar. Pero tengo muchas ganas de verlo". La modelo atraviesa además un intenso inicio de temporada después de sus compromisos con la Semana de la Moda y varios nuevos proyectos: "La vuelta al cole está siendo muy bonita, porque con la Semana de la Moda incluida y esta presentación, a mí me gusta la vuelta al cole". "Con bastantes proyectos, sí. Se me ha olvidado lo de las pequeñas vacaciones que tuve", añadía.

También ha hablado de su relación con el torero Manuel Escribano, que se encuentra actualmente en México y al que espera volver a ver muy pronto. "Todo bien, en México, vienen dos días ya, que torea aquí cerquita, en Majadahonda el sábado", explicaba Laura, que reconocía tener "muchas ganas de verlo ya" después de una temporada especialmente ajetreada. Preguntada por un posible compromiso, la modelo despejaba cualquier rumor con una respuesta de lo más gráfica: "No veo anillo, yo, por ahí".

PUBLICIDAD

Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido Sonsoles Ónega, que no ha querido perderse la celebración de su amigo. "Nunca puedo venir a nada y digo, mira, pues hoy voy a ir", reconocía la presentadora, que se encuentra satisfecha con el arranque de la nueva temporada televisiva aunque mantiene la prudencia: "Bien, de momento bien. Ya sabes que yo soy temerosa, que nunca se da nada por ganado, pero hemos arrancado bien". "Sí, la verdad que sí", aseguraba sobre su momento profesional.

Sonsoles también se ha mostrado abierta a incorporar nuevos rostros a su programa y no ha descartado contar con Julia Janeiro si se presenta la oportunidad. "Pues sí, claro. Yo siempre tengo el programa abierto a todo el mundo", afirmaba, dejando claro que estaría dispuesta a conocer nuevos talentos. Una incorporación que, a juzgar por sus palabras, podría dar bastante juego: "Sí, desde luego".

PUBLICIDAD

Muy sonriente se ha mostrado también Cari Lapique, que afronta este inicio de curso con ilusión. "Pues sí, la verdad, con mucha ilusión", ha asegurado antes de entrar a disfrutar de la velada junto a su buen amigo. "Bien, bien, gracias. Todo bien, gracias a Dios", ha añadido sobre cómo se encuentra.

Antonio Matos, por su parte, llegaba con una misión muy concreta: asegurarse de que todo estuviera perfecto para la celebración. "He venido a organizar el catering", explicaba el empresario, que se mostraba satisfecho con el comienzo del curso y con la situación de sus hijos: "Bien, afortunadamente los niños muy bien. Están contentos, con lo cual, pues no me puedo quejar".

PUBLICIDAD

El empresario también ha echado la vista atrás para recordar un verano tranquilo junto a los suyos. "La verdad que muy bien, la verdad que lo hemos pasado muy bien en familia y nada, muy tranquilos y nada, sin mucha novedad, la verdad", confesaba. Una etapa que, según explicaba, ha disfrutado junto a su "familia, extendida, amigos y bueno, toda la gente que nos apoya, que es muchísima". "La verdad que muy bien, muy bien rodeado siempre", concluía antes de continuar con sus compromisos profesionales.