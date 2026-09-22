ONG advierten de que miles de venezolanos se enfrentan a consecuencias a largo plazo tras los terremotos

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Las ONG del Comité de Emergencia Español han alertado de que, a medida que la respuesta a los terremotos que azotaron el centro y norte de Venezuela avanza hacia una fase de recuperación temprana, "miles de personas se enfrentan a las consecuencias a largo plazo del desastre, agravadas por las fuertes lluvias y el inicio del retorno a las aulas".

La organización se activó el pasado 25 de junio para responder a esta grave emergencia, con la participación de ocho ONG --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-- que "continúan trabajando de manera multisectorial en las regiones más afectadas, incluyendo el Distrito Capital, La Guaira, Miranda y Falcón, con planes de expansión hacia Carabobo y Aragua".

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El Comité de Emergencia Español ha señalado que "la protección infantil, la continuidad educativa, la salud mental y la atención primaria de salud, vivienda, agua, saneamiento e higiene y asistencia alimentaria" constituyen "las prioridades absolutas en este momento" de la emergencia.

La organización ha destacado que el regreso a la actividad escolar ilustra la complejidad de la situación actual, ya que "la comunidad educativa requiere urgentemente de protocolos claros de actuación, rutas de evacuación y espacios preparados que eviten la toma de decisiones improvisadas ante posibles réplicas y que, al mismo tiempo, contengan las secuelas emocionales y el duelo de los estudiantes".

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El Comité ha precisado que "para garantizar la dignidad, la autonomía y la capacidad de resiliencia de la población en situación de mayor vulnerabilidad, los esfuerzos de las 8 ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria" se articulan en torno a necesidades estructurales específicas de protección y acompañamiento psicosocial.

En materia de agua y saneamiento, la organización ha indicado que "tras haberse distribuido millones de litros de agua potable, las acciones se centran en el mantenimiento de infraestructuras esenciales en barrios y residencias de mayores, incluyendo la instalación de tanques, grifos y duchas inclusivas, así como el suministro de miles de kits de higiene familiar".

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El Comité ha explicado que los programas educativos "permiten el reparto de kits de materiales, la reconstrucción de infraestructuras escolares dañadas y el diseño de modalidades híbridas o semipresenciales para facilitar el retorno seguro de más de 26.500 estudiantes, junto con la creación de espacios temporales de aprendizaje".

La organización ha señalado que en materia de asistencia sanitaria "se desarrollan jornadas móviles de atención médica y nutrición, soporte especializado para madres y bebés, y entrega de ayuda de primera necesidad, como alimentos y medicamentos", además de acompañamiento para restablecer medios de subsistencia.

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La directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, ha subrayado que "la reconstrucción trasciende a la entrega de ayuda material inmediata" y "exige un compromiso sostenido en el tiempo que dote a la ciudadanía y líderes comunitarios de las herramientas logísticas y emocionales necesarias para organizar la respuesta de sus propias comunidades".

Barbeira ha concluido que "las necesidades sobre el terreno continúan en Venezuela" y ha apelado a mantener el apoyo, afirmando que "para que las familias en situación de mayor vulnerabilidad reconstruyan sus vidas y recuperen su independencia, el apoyo sostenido es indispensable".

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