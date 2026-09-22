Mayor refinería de Ecuador opera al 86 % tras mantenimientos para garantizar combustible

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Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- La refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador, opera al 86 % de su capacidad, después de que la empresa estatal Petroecuador finalizó este martes el mantenimiento programado en dos unidades, trabajos que se realizaron para garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

Petroecuador informó que los mantenimientos se ejecutaron en las unidades Crudo 2 y Vacío 2 y que las labores, que obligaron a hacer una parada técnica, "permitieron fortalecer la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y equipos".

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Los trabajos consistieron en la preparación y aislamiento de los equipos hasta su intervención, limpieza, inspección, reparación, montaje y verificación.

"Estas acciones permitieron anticiparse al deterioro de componentes, atender condiciones identificadas durante las inspecciones, recuperar las condiciones operativas de la planta industrial, reducir riesgos y preservar la continuidad de la producción de derivados", señaló la empresa en un comunicado.

En marzo pasado, en la refinería se registró un incendio que obligó a la petrolera estatal a declarar una emergencia de sesenta días para reparar los daños provocados en el complejo y recién en junio Petroecuador informó que el centro refinador estaba operando a un 90 % de su potencial.

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La Refinería de Esmeraldas también ha sufrido otras interrupciones en sus operaciones en el último año y medio, al sufrir daños en otro incendio que no dejó víctimas y un sismo. EFE